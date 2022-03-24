«Очумевшие»: Лукашенко оценил последствия ввода миротворцев на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске прокомментировал предложение Польши по направлению на Украину западного миротворческого контингента. По его словам, такое решение может привести к началу новой мировой войны, в которую окажется втянутой в том числе и Белоруссия, передаёт корреспондент БелТА.

Очумевшие эти поляки <...> предлагают: давайте создадим миротворческие силы, тысяч 100, и введём через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война, — заявил глава государства.

В середине марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.

В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев предположил, что намерение Польши объясняется её желанием проверить, сможет ли страна забрать себе часть территорий Украины, поскольку её военный потенциал ослабляется. Он уточнил, что на словах Польша поддерживает Украину, но в реальности желает воспользоваться ситуацией и установить контроль над частью территорий.