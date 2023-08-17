«Очень вкусный торт»: Армения провалила заседание ООН о голоде в Карабахе Азербайджанская дипломатия выиграла спор в Совбезе ООН с помощью селфи из армянских соцсетей

Фото: un.org

Совбез ООН провел внеочередное заседание, посвященное Карабаху. Заседание созвали США по просьбе Еревана, — точнее по жалобе на «голод», который, по версии Еревана, возник в этом азербайджанском регионе, где компактно живут армяне. Но члены Совбеза отказались поверить в массовый голод, когда представитель Баку показал на заседании кадры, запечатлевшие праздничные столы на свадьбах и юбилеях карабахских армян. В итоге решено не принимать никаких коммюнике и ограничиться обменом мнениями. О том, какую позицию заняла при этом Россия, — в материале NEWS.ru.

Армения получила поддержку на Совбезе ООН от Франции

Заседание Совета безопасности ООН по запросу Армении для обсуждения ситуации в Карабахе состоялось в ночь на четверг. Перед тем, как участники заняли места за столом, заместитель постпреда Франции Натали Эстиваль-Броадхёрст пообщалась с журналистами и не смогла ответить на вопрос о том, примет ли Совет какой-либо документ по Карабаху.

«Важно посмотреть, как пройдут сегодня дискуссии, кто какую позицию занимает, о чем мы в состоянии договориться», — уклончиво сказала представитель Франции.

Известно, что проекты резолюции Совбеза готовятся заранее. Однако участники заседания теоретически могли принять не резолюцию, а простое заявление, текст которого мог родиться прямо по ходу дискуссии. Судя по всему, на такое заявление и делали ставку инициаторы заседания.

Когда микрофон загорелся перед постпредом США Линдой Томас-Гринфилд, она прямо и однозначно призвала Азербайджан возобновить свободное передвижение по Лачинскому коридору. «Мы призываем правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору, чтобы коммерческие, гуманитарные и частные транспортные средства могли достичь населения Карабаха», — заявила дипломат. Выходило, что Вашингтон решил проявить солидарность с Ереваном.

Выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна изобиловало упреками в адрес Баку. Он выразил озабоченность тем, что ситуация в Карабахе грозит подорвать мирный процесс на Южном Кавказе. «Армения отправила гуманитарный конвой, который до сих пор остается на въезде в Лачинский коридор, потому что азербайджанская сторона препятствует его доставке в Карабах», — посетовал Мирзоян. Кстати, он специально прилетел из Еревана на заседание ООН.

Фото: un.org Арарат Мирзоян

Карабахцы выкладывают в соцсети фото праздничных застолий

Многие участники ожидали не менее резкого ответа от постпреда Азербайджана Яшара Алиева. Но он использовал более спокойную тактику: Алиев обратился к фотоматериалам, которые в последнее время выкладывали в соцсети жители Карабаха.

«Социальные медиа полны различных видеоматериалов местных армян, которые празднуют различные годовщины свадьбы, дни рождения и другие приятные события, с чем мы их поздравляем, между прочим. Эти видеоматериалы решительно опровергают заявления о том, что они там голодают и страдают от гуманитарного кризиса», — сказал представитель Баку.

Алиев показал сидящим рядом дипломатам фотографии: «Вот очень вкусный торт, похоже, на фотографии. С удовольствием делюсь этой информацией с коллегой, которая сидит справа от меня».

Попытки Еревана представить ситуацию как гуманитарную проблему — это часть политической кампании, заявил Яшар Алиев. «Действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности — составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение», — заключил азербайджанский дипломат.

Поднебесная выбирает нейтралитет

Выступление китайского представителя остроты в дискуссию не добавило — Пекин продемонстрировал равноудаленную позицию.

«Обеспокоены ситуацией, считаем, что спор в отношении Лачинского коридора нужно разрешать на основе диалога и консультаций. Убеждены, что соответствующие стороны могут надлежащим образом решать все вопросы, включая гуманитарную ситуацию, дипломатическим путем. Армения и Азербайджан — соседи, поэтому в интересах обеих стран прежде всего обеспечивать общее развитие и безопасность за счет сотрудничества», — сказал заместитель постпреда КНР Гэн Шуан.

Фото: AP/TASS Гэн Шуан

Москва убеждена: в Карабахе нечего делать силам «извне»

Позиция российского представителя оказалась более конкретной. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что Москва предложила в ходе переговоров министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля «реалистичные компромиссные развязки».

«Речь идет о параллельном открытии коридоров через Агдам и Лачин для передвижения гражданских лиц и невоенных грузов. Это создаст необходимые предпосылки для скорейшего запуска прямого диалога между полномочными представителями официального Баку и армянского населения Нагорного Карабаха», — убежден дипломат.

Полянский призвал обе стороны впредь не обращаться к международным организациям, включая и ООН. По его словам, проблемы должны решаться путем диалога между республиками. «Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят», — считает Полянский.

Позицию России фактически подержал представитель ЕС Сильвио Гонзато, заявив, что «в первую очередь необходимо настаивать на обеспечении безопасности и прав населения и поощрение диалога между армянами Карабаха и Баку».

А представительница Франции Эстиваль-Броадхёрст признала миротворческую роль Москвы, подчеркнув, что Париж рассматривает россиян в качестве «важного партнера» в посреднических переговорах по проблематике Карабаха. «Очевидно, что они являются важным партнером в этих переговорах», — сказала французский дипломат.

Вопреки ожиданиям инициаторов, заседание Совбеза так и не приняло итогового документа — ни общего заявления, ни резолюции. Впрочем, это не помешало премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявить в четверг о том, что участники заседания поддержали позицию Еревана.

Фото: Zuma/ТАСС Дмитрий Полянский

Пашинян не признал дипломатической неудачи в Совбезе

Выступая в четверг на заседании правительства Армении, Никол Пашинян отметил: участники обсуждения подтвердили наличие гуманитарного кризиса в Карабахе.

«Высшим международным органом было подтверждено, что Лачинский коридор заблокирован. Было подчеркнуто также, что решение международного суда о беспрепятственном передвижении по Лачинскому коридору не было выполнено Азербайджаном», — сказал премьер.

«Пашинян говорит то, что ему выгодно. Теперь он может сказать своим гражданам, что сделал все что мог, но международное сообщество сдало так называемый Арцах», — полагает российский политолог Алексей Наумов.

На самом деле заседание завершилось дипломатическим фиаско для Еревана, поскольку международное сообщество показало, что не готово ему подыгрывать, добавляет он. «Ключевым моментом стало выступление российского представителя Дмитрия Полянского, от которого, видимо, армянская сторона почему-то ждала каких-то откровений», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

«В ООН зафиксировали, что Азербайджан вправе распоряжаться своей территорией по своему усмотрению, в том числе устанавливать те пункты досмотра, вводить правовой режим, которые считает необходимым», — подчеркнул Наумов.

«А приглашать наблюдателей из миссии Евросоюза, запрашивать заседание Совета безопасности ООН? Это все сильно отвлекает от реальных дел. Нужен прямой диалог Баку и лидеров общины карабахских армян и, соответственно, применение законов Азербайджана на всей территории страны. Международные форматы и дополнительные сторонники там по факту не нужны», — считает политолог.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Москва ищет компромисс для Армении и Азербайджана

Россия заинтересована, чтобы люди в Армении, Азербайджане, в Карабахе жили в мире, стабильности и процветании, и Москва как арбитр мирного процесса для этого делает все возможное, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Но это сложная и чувствительная проблема для людей, которые жили сначала в СССР, потом — в Армении и Азербайджане, признал он. «Проблему одним росчерком пера не решить. Нужны усилия, разъяснительная работа и умный подход руководства обеих республик. Только в этом случае проблема будет решена так, чтобы люди чувствовали себя уверенно и смотрели в будущее с надеждой», — сказал сенатор.

Карасин отметил, что любой член ООН имеет право ставить вопросы на повестку Совета Безопасности организации, но при этом внерегиональные силы не должны вторгаться в развитие отношений двух государств.

ООН поддержала территориальную целостность Азербайджана

По мнению Наумова, нужна постепенная, пошаговая интеграция армян Карабаха в азербайджанское общество, но это внутренняя задача Азербайджана. «Не сомневаюсь, что многонациональное азербайджанское общество без всяких проблем сможет интегрировать армян Карабаха, если на то будет их желание. Дорожная карта этого процесса готовится специалистами, — и они в состоянии провести процесс на достойном уровне», — уверен Наумов.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Наблюдатели из ЕС у азербайджанской границы

Ереван пытается убедить мировое сообщество, что армяне Карабаха оказались в блокаде, после того как Баку установил при въезде на Лачинскую дорогу погранично-пропускной пункт (ППП).

В свою очередь в МИД Азербайджана отмечали, что ереванские политики имитируют гуманитарный кризис, пытаясь превратить площадку ООН в инструмент для манипуляций. Кроме того, Баку давно предложил использовать в качестве альтернативы Лачинскому коридору дорогу Агдам — Ханкенди, по которой можно доставлять армянским жителям региона все необходимое. Этот вариант был поддержан Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, однако Армения выступила против.

Ранее СМИ Армении и Азербайджана обнародовали видеокадры, на которых видно, как живущие в Карабахе армяне спокойно передвигаются через ППП, соблюдая обычные таможенные процедуры. Так, во вторник при посредничестве Международного комитета Красного Креста через ППП проехали девять автомобилей с людьми, нуждавшимися в медицинской помощи.

Читайте также:

«Украина сегодня — Армения завтра»: Ереван собирает Совбез ООН против РФ

Путь к миру через КПП? Что происходит на границе Армении и Азербайджана

«60 тонн сахара, 20 тонн соли»: чем Ереван давит на жалость перед Западом

Армения признала Карабах в составе Азербайджана? В чем хитрость Пашинян

«Франция должна покаяться»: Россия поддержала призыв Алиева к Макрону