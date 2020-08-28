Оцепление у резиденции Лукашенко сняли

https://static.news.ru/photo/e36b3c9a-eaee-11ea-bfd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Силовики сняли оцепление с Дворца независимости в Минске, где находится резиденция президента Александра Лукашенко. Большинство протестующих разошлись.

В настоящий момент на месте остаются несколько сотрудников ОМОН. Силовики просят оставшихся активистов разойтись по домам, передаёт корреспондент РИА Новости.

Все протестующие разошлись от стелы «Минск — город-герой», где проходят самые многочисленные акции. При этом ливень, после начала которого люди начали расходиться, уже закончился.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Участники оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Затем они подошли к Дворцу независимости, где находится резиденция Лукашенко. Силовики выставили оцепление, на место приехали БТР. Затем начался дождь и большинство активистов разошлись.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа задержали в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское. Его отпустили после проверки документов.