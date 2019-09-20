https://static.news.ru/photo/7a625ed2-db8a-11e9-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Денисов/ТАСС

В Международном аэропорту Кишинева молдавская Антикоррупционная прокуратура проводит обыски.

Следственные мероприятия проводятся по возбуждённым уголовным делам по статьям «Мошенничество», «Присвоение чужого имущества», «Отмывание денег» и «Злоупотребление властью или служебным положением», передаёт ТАСС .

Решением парламента Молдавии депутат от бывшей правящей Демократической партии Владимир Чеботарь был лишён депутатской неприкосновенности. Он является фигурантом дела о нарушениях закона при концессии аэропорта. Запрос о лишении его депутатской неприкосновенности сделал исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу.

Ранее News.ru писал, что прокуратура Молдавии расследует два уголовных дела, связанных с нарушениями при управлении публичной собственностью. В рамках расследования силовики проводят обыски в офисах мэрии Кишинёва.