Объявлена дата второго тура выборов президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/97adada4-1ead-11eb-ba6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergiy Anishchenko/Global Look Press

Молдавский Центризбирком утвердил дату второго тура выборов президента страны. Голосование состоится 15 ноября.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 4 ноября. Граждане будут выбирать между двумя кандидатами — действующим президентом Игорем Додоном и представителем партии PAS, бывшим премьер-министром Молдавии Майей Санду.

Исходя из обработанных данных в рамках голосования 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. ЦИК постановил провести 15 ноября второй тур выборов президента между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре, — сказал глава ЦИК Дорин Чимил, чьи слова приводит Sputnik Молдова.

По итогам первого тура Санду незначительно опередила Додона. Её поддержало 36,16% избирателей, за Додона проголосовало 32,61% человек. Однако для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать 50% голосов, чего не произошло.

Как сообщал NEWS.ru, Игорь Додон неожиданным образом отреагировал на промежуточные результаты голосования. Он заявил, что именно он стал лидером первого тура выборов.