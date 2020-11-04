Объявлена дата второго тура выборов президента Молдавии

Молдавский Центризбирком утвердил дату второго тура выборов президента страны. Голосование состоится 15 ноября.
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 4 ноября. Граждане будут выбирать между двумя кандидатами — действующим президентом Игорем Додоном и представителем партии PAS, бывшим премьер-министром Молдавии Майей Санду.
Исходя из обработанных данных в рамках голосования 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. ЦИК постановил провести 15 ноября второй тур выборов президента между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре, — сказал глава ЦИК Дорин Чимил, чьи слова приводит Sputnik Молдова.
По итогам первого тура Санду незначительно опередила Додона. Её поддержало 36,16% избирателей, за Додона проголосовало 32,61% человек. Однако для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать 50% голосов, чего не произошло.
Как сообщал NEWS.ru, Игорь Додон неожиданным образом отреагировал на промежуточные результаты голосования. Он заявил, что именно он стал лидером первого тура выборов.
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