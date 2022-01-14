Обвинённый в русофобии министр Казахстана рассказал об отношении к России

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал появившиеся в СМИ и соцсетях обвинения в русофобии в его адрес. В интервью Sputnik Казахстан он заявил, что относится с большим уважением к России, её истории и культуре, а свои высказывания, послужившие поводом для обвинений, назвал виртуальным мусором.

Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой, — сказал чиновник.

Он добавил, что обвинения в его адрес основаны на эмоциональных и некорректных высказываниях, сделанных в соцсетях более 10 лет назад. По словам министра, этот «виртуальный мусор давно уже истлел».

Умаров подчеркнул, что Россия по праву является ближайшим партнёром Казахстана. Две страны связывают не только территориальная близость, но и крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его ведомство не станет сотрудничать и поддерживать любые контакты с Умаровым из-за его высказываний в адрес России. Про данным СМИ, тот несколько лет назад публиковал в соцсетях под ником TurkMedia посты, в которых называл русских жителей Казахстана «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.

Аналогично Примакову высказался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил, что Умарову не рады на Байконуре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва будет оценивать Умарова по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам. В МИД России, комментируя скандальные высказывания министра Казахстана, назвали их неприемлемыми, но при этом подчеркнули, что российская сторона не станет вмешиваться во внутренние дела соседней страны.