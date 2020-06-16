Обвинение попросило посадить Атамбаева на 15 лет

https://static.news.ru/photo/aa4b8e24-afd9-11ea-a03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинение попросило суд приговорить экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом рассказал его адвокат Замир Жоошев.

Юрист пояснил, что бывшему президенту инкриминируют организацию коррупции. При этом обвинение не представило суду веских доказательств вины Атамбаева, сообщает РИА Новости.

Процесс по делу об освобождении Батукаева начался в ноябре 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, Батукаев, отбывавший наказание за организацию бунта в колонии, досрочно вышел на свободу в 2013 году по заключению врачебной комиссии, которая диагностировала у него рак крови последней стадии. Спустя несколько часов после освобождения он с новым паспортом покинул Киргизию. По версии следствия, выйти на свободу ему помогли высокопоставленные чиновники, в том числе и Атамбаев. Их обвинили в организации коррупции в интересах организованной преступной группы.

Как писал NEWS.ru, Атамбаев обвинения в свой адрес отрицает, от участия в процессе по делу Батукаева он отказался. Бывший президент был задержан в августе 2019 года.

Силовики сутки осаждали его резиденцию в Кой-Таше, а окружение Атамбаева оказывало вооружённое сопротивление, в результате которого был убит спецназовец и пострадали люди. В связи с этим экс-президенту предъявлен ещё ряд обвинений.