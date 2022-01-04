Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после акции протеста

В столице Казахстана Нур-Султане ситуация после массовых акций протеста стабилизировалась, сообщает РИА Новости. Отмечается, что обстановка в городе уже не отличается от обычной — восстановлено движение общественного транспорта по маршрутам, на дорогах нет заторов и препятствий в виде участников беспорядков.

Открыта проезжая часть у Дома министерств, расположенного в непосредственной близости от резиденции президента «Акорда» и Дома правительства, а также и площадь у одной из достопримечательностей столицы — монумента «Байтерек». Однако на данный момент в столице республики до сих пор отключён мобильный Интернет, а мессенджеры заблокированы.

Ранее сообщалось, что сотрудники органов правопорядка Казахстана задержали свыше 200 граждан в ходе незаконных акций протеста, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей.

В Казахстане вспыхнули акции протеста из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вина за эскалацию ситуации лежит на правительстве. Глава государства принял отставку кабмина. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.