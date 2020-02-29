https://static.news.ru/photo/e2f3b5d0-5af2-11ea-a6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Белоруссии с 1 января 2021 года запрещают использование шести наименований пластиковой посуды в организациях общественного питания — тарелок, стаканов, чашек, контейнеров для продуктов, трубочек для напитков, палочек для размешивания.

Полный запрет на использование «пластика» в белорусском общепите планируется ввести с 2023 года, чтобы у всей отрасли и бизнеса было время подготовиться.

По данным Минприроды Белоруссии, в настоящее время более чем 9,8 тыс. объектов общественного питания (50% от их общего количества) одноразовую пластиковую посуду вообще не используют. Однако, несмотря на это, ежегодно в стране образуется 280 тыс. тонн полимерных отходов, из которых 140 тыс. тонн — отходы упаковки, передаёт «Интерфакс-Запад».

Как писал NEWS.ru, одноразовая посуда из пластика перестанет продаваться на территории Евросоюза в 2021 году. Такое решение приняли депутаты Европейского парламента. Новый закон запрещает распространение таких изделий, как тарелки, столовые приборы, трубочки, контейнеры, стаканы и ватные палочки. Подобное решение одобрили 560 парламентариев. Против проголосовали только 35, и ещё 28 воздержались.