Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили людей в украинской военной форме в зоне разведения военных сил около населённых пунктов Золотое и Катериновка в Донбассе, рассказали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

В населённом пункте Катериновка, который подконтролен Киеву, в пределах участка разведения [сил и средств] команда СММ зафиксировала военный джип, который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооружёнными людьми на борту в украинской военной форме, — сообщается в отчёте ОБСЕ.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что в Донбассе присутствуют наёмники из американской частной военной компании. Они были обнаружены в зоне операции Объединённых сил (ООС).

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что не исключает возможности наступления украинских силовиков после прибытия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Донбасс в ближайшие дни. По его словам, Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в регионе. В частности, украинские силовики разместили зенитную установку в жилом районе города Попасная.

Он добавил, что за сутки Народная милиция ЛНР зафиксировала около 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил мнение, что Москва должна оказать необходимую помощь самопровозглашённым республикам в виде поставок отдельных видов вооружений. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности республик и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.