ОБСЕ зафиксировала людей в украинской военной форме на границе Донбасса
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:06, 27 января 2022
Фото: osce_smmu/flickr.com
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили людей в украинской военной форме в зоне разведения военных сил около населённых пунктов Золотое и Катериновка в Донбассе, рассказали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
В населённом пункте Катериновка, который подконтролен Киеву, в пределах участка разведения [сил и средств] команда СММ зафиксировала военный джип, который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооружёнными людьми на борту в украинской военной форме,— сообщается в отчёте ОБСЕ.
Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что в Донбассе присутствуют наёмники из американской частной военной компании. Они были обнаружены в зоне операции Объединённых сил (ООС).
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что не исключает возможности наступления украинских силовиков после прибытия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Донбасс в ближайшие дни. По его словам, Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в регионе. В частности, украинские силовики разместили зенитную установку в жилом районе города Попасная.
Он добавил, что за сутки Народная милиция ЛНР зафиксировала около 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.
Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил мнение, что Москва должна оказать необходимую помощь самопровозглашённым республикам в виде поставок отдельных видов вооружений. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности республик и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.