ОБСЕ выразила позицию по мирному договору между Арменией и Азербайджаном Председатель ОБСЕ поддержал мирные переговоров между Арменией и Азербайджаном

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Буяр Османи

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддерживает переговоры о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи на заседании глав МИД организации в Скопье. Он также выразил готовность ОБСЕ предоставить площадку для конструктивного диалога, передает ТАСС.

Председательство поддерживает продолжение политического процесса, направленного на достижение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы 30 ноября проведут переговоры на условной границе с Газахским районом. В обсуждении примут участие вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце октября заявил о готовности Москвы помочь в запуске процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Глава МИД отметил, что для этого процесса необходимо использовать карты, сохранившиеся со времен СССР, которые имеются в распоряжении у Москвы. По его словам, это понимают партнеры и Россия не пытается делать из этого большую проблему. Лавров заявил, что Ереван может использовать для этой цели дипломатические инструменты с участием Евросоюза и США.