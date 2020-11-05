ОБСЕ рекомендует не признавать белорусские выборы

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендовала своим участникам отказаться от признания итогов выборов президента Белоруссии, по данным которых победу в шестой раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Рекомендации государствам — участникам ОБСЕ: не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года, — говорится в докладе ОБСЕ.
Также государствам рекомендуется потребовать проведения новых выборов по стандартам организации и с привлечением международных наблюдателей. Кроме того, предлагается содействовать диалогу сторон политического кризиса в РБ и принимать участие в механизме по расследованию нарушений прав человека,
Россия является участницей ОБСЕ, однако уже признала Лукашенко президентом страны.
Как писал NEWS.ru, 4 ноября послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против Лукашенко.
В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл их лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.