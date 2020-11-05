ОБСЕ рекомендует не признавать белорусские выборы

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Азербайджан, освобождая территории в Нагорном Карабахе в результате военной операции, действует в соответствии с принципами, которые закреплены резолюциями Совбеза ООН. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

Мы уже выполнили часть основных принципов резолюций Совета Безопасности ООН. Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана, — сказал он испанскому агентству EFE. Он добавил, что Армения не желала...