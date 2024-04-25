«Образ врага»: Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО Лукашенко: НАТО продолжит формировать пояс недружественных государств вокруг РФ

Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес России и Белоруссии, что повышает градус враждебности НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей, и Минск ожидает, что к нему присоединяться новые члены. Президент уверен, что основным замыслом Запада является «полыхающий» регион, передает РИА Новости.

Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать <...> Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы, — заявил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии также заявил, что в украинском конфликте сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. По его словам, начать можно было бы со стамбульских договоренностей. Он отметил, что российские войска продвигаются на фронте, но с небольшими темпами. Тем не менее в конфликте сложилась патовая ситуация и для Запада наступил лучший момент для переговоров с Россией.