«Обращайтесь»: Лукашенко предложил США покупать продукты у Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что в США есть проблемы с продовольствием. Белорусский лидер предложил помощь американцам в этом вопросе.

Со слов нового президента США Байдена, из-за проблем пандемии — врёт, дело не только в пандемии, — 36 миллионов американцев, больше 10% населения недоедают, из них 12 миллионов — дети. Империя, ведущая страна, а есть нечего — что говорить про другие страны. А у нас есть что покушать — пожалуйста, мы можем продать. Обращайтесь, — сказал Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко подчеркнул, что власти обеспечили продовольственную безопасность в стране. Он также привёл в пример американцам Китай, который пустил на свой рынок белорусские продукты.

Президент обратил внимание на то, что продукты питания — главное для граждан. Они являются залогом здоровья нации и детей.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко прервал своё выступление из-за кашля. «Опять пришла эта зараза, уже третий день», — прокомментировал он, не уточнив, какая именно зараза. При этом летом 2020 года он сообщил, что переболел коронавирусом, хотя ранее всячески игнорировал пандемию и пренебрегал мерами индивидуальной защиты.