Обострение в Приднестровье: реальна ли провокация ВСУ и зачем это Украине Крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов на территории ПМР не даёт покоя Киеву

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Кремль озабочен ситуацией вокруг Приднестровья и внимательно следит за ней. Сообщивший об этом в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что «ситуация провоцируется извне». Минобороны РФ высказалось более определённо: угроза исходит от соседней Украины. В Москве пообещали, что в случае провокаций она обеспечит «защиту своих соотечественников, миротворческого контингента России, военнослужащих Оперативной группы войск РФ и военных складов в Колбасне в Приднестровье». Приведёт ли эскалация вокруг Тирасполя к новому вооружённому конфликту на территории Восточной Европы? Об этом — в материале NEWS.ru.

Ситуация вокруг Приднестровья стала накаляться после недавних заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Россия планирует дестабилизировать политическую ситуацию в Республике Молдова и установить лояльный Москве режим». Президент Молдавии Майя Санду и спецслужбы страны сказали, что располагают аналогичной информацией. 20 февраля в немецком издании Die Welt Владимир Зеленский уточнил, что Украина всегда готова «помочь Молдове с Приднестровьем».

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press Российские учения в Приднестровье

Эти слова украинского президента многие эксперты восприняли как предложение Кишинёву выдать ему разрешение на «вторжение в пределы Молдовы». Но интересуют Киев в данном случае не столько российские миротворцы, сколько крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов в приднестровском посёлке Колбасна. Исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский напрямую связал слова Зеленского с интересом к складу.

Этого не скрывают даже украинские официальные лица. Они пытаются воспользоваться моментом. Как считают в Киеве, российская армия не сможет пробить коридор и прийти на помощь Приднестровью. Для этого им надо как можно раньше решить эту проблему: либо провести военную операцию, либо склонить к капитуляции руководство в Тирасполе, — считает Букарский.

Эксперт добавил, что 27 февраля президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский «в своём заявлении подтвердил, что опасность такого сценария сохраняется, но населению не следует поддаваться панике, поскольку власти республики контролируют ситуацию».

Наблюдатели отмечают скопление личного состава и военной техники ВСУ у украинско-приднестровской границы. По сообщениям Telegram-каналов, из Одессы переброшены боевые бронированные машины «Хаммер», железнодорожные составы с бронетехникой. Большая группировка сил ВСУ, по некоторым данным, находится в районе украинского села Сагайдак, от которого до Колбасны около 20 километров.

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости Глава ПМР Вадим Красносельский

Минобороны РФ дополняет эти наблюдения своими данными: «В настоящее время фиксируется развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР».

Посёлок Колбасна всего лишь в двух километрах от украинской границы, — продолжает Владимир Букарский. — Рядом проходит железная дорога, которая соединяет Одессу со Жмеринкой — крупным узловым пунктом в Винницкой области. Для ВСУ это очень лакомые кусочки: склад боеприпасов и удобная логистика.

Склад боеприпасов в Приднестровье военные эксперты называют самым крупным в Восточной Европе. Сюда свозили боеприпасы из стран бывшего Варшавского договора. По приблизительным оценкам, здесь может находиться не менее 22 тысяч боеприпасов. Правда, немалая их часть уже непригодна для транспортировки. Это не только снаряды калибра 122 мм и 152 мм, гранаты, мины, но и оперативно-тактические ракеты типа «Точка У». Их невозможно уничтожить на месте — последствия от взрывов окажутся тяжёлыми для всего региона. Оставшаяся пригодная часть боеприпасов теоретически может позволить ВСУ вести боевые действия на протяжении нескольких месяцев.

Официальный Киев заявил, что не собирается вводить свои войска в Приднестровье. Однако эксперты не исключают, что украинские власти могут пересмотреть эти планы, если молдавский парламент обратится к ним напрямую с просьбой блокировать Приднестровье, как потенциально опасную территорию для государства.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Украинские военнослужащие

Жители Приднестровья «могут надеяться на российскую армию, но должны помнить, что Западу и их ставленникам в Кишинёве они не нужны», отметил в беседе с NEWS.ru российский военный аналитик Александр Перенджиев.

Нападению на Приднестровье может предшествовать провокация. Если брать аналогию, то это может быть нечто похожее на 31 августа 1939 года. Тогда Германия заявила о нападении поляков, после чего началась война. Этот сценарий может быть использован против граждан Приднестровья. Западу нужна территория, но не люди на ней. Приднестровцы это хорошо понимают, — сказал Перенджиев.

Ряд экспертов не исключают, что угрозы в адрес Тирасполя имеют сугубо политическую цель и до серьезной эскалации дело не дойдет.

Сторонники этой точки зрения считают, что Киев собирает войска у Приднестровья, полагая, что Москва может попытаться сместить прозападную власть в Молдавии. Но российские официальные лица только выражают озабоченность по поводу курса Кишинёва.