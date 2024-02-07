Обнародованы результаты экзитпола на выборах президента Азербайджана Oracle Advisory Group: за Алиева проголосовали 93,9% избирателей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджан. Баку. Табло с предварительными данными голосования на внеочередных президентских выборах

Американская организация Oracle Advisory Group обнародовала результаты экзитпола на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Представитель организации Влада Галан сообщила, что за действующего президента республики проголосовали 93,9% избирателей. Явка на нынешних президентских выборах в Азербайджане была выше, чем в предыдущие годы, уточнила она.

Голосование на выборах завершилось в 19:00 (18:00 мск). На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая Ильхама Алиева, который выдвигается на этот пост в пятый раз. Захид Орудж набрал 1,8% голосов, Фазиль Мустафа — 1,5%, Гудрат Гасангулиев — 1,2%, Эльшад Мусаев — 0,4%, Фуад Алиев — 0,3%, Рази Нуруллаев — 0,9%.

Представитель Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум в свою очередь отметил, что прошедшие внеочередные президентские выборы в Азербайджане олицетворяют победу демократии.

Триумф в Карабахе обеспечил невероятную поддержку Ильхаму Алиеву. Наряду с жителями Карабаха доверие к нему выразили и граждане других регионов Азербайджана, — сказал Бирнбаум.

Представитель Центризбиркома Азербайджана Фарид Оруджев ранее заявил, что округом с самой высокой явкой избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) являлся третий Бинагадинский избирательный округ № 10 — 77,97%, с самой низкой — Низаминский избирательный округ № 25 (44,74%). К 17:00 по местному времени проголосовали 4 590 075 человек.

Утром 7 февраля сообщалось, что Алиев и его супруга первый вице-президент страны Мехрибан Алиева вместе с остальными членами семьи проголосовали на внеочередных выборах главы государства. Свои голоса они отдали на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в Ханкенди в Карабахе.