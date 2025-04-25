Обнародованы новые детали о задержанной сотруднице Русского дома в Киргизии Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. Для этого посол России провел беседу с главой киргизского комитета нацбезопасности.

Отмечается, что спецслужбы Киргизии не имеют претензий к деятельности Русского дома. Задержание женщины связано с другой причиной.

Об аресте сотрудницы Русского дома стало известно 23 апреля. Ее подозревают в вербовке бойцов для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Задержание стало предметом скандала. Так, комментируя произошедшее, депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что главы государств бывших советских республик ведут себя «достаточно дерзко», хотя большая часть их экономики зависит от Москвы. В ответ на это парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев потребовал МИД Киргизии признать Матвеева персоной нон грата.

До этого стало известно о планах Киргизии отказаться от российского газа. В частности, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что строительство новой железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан позволит создать альтернативный маршрут поставок в республику газа в обход России. Так он отреагировал на рейд в московской бане с мигрантами и их последующую депортацию.