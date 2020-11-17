Армения и Азербайджан обменялись телами двухсот погибших

https://static.news.ru/photo/1f600730-28a7-11eb-93c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Стороны карабахского конфликта обменялись телами двух сотен погибших. Об этом сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Он заверил, что организация готова прилагать усилия по содействию этому процессу.

Я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, [они] уже обменялись 200 телами, — цитирует Маурера РИА Новости.

Он добавил, что приоритетами деятельности МККК в Нагорном Карабахе также являются помощь людям, вынужденным покинуть свои дома, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам об их обмене.

По словам Маурера, организация работает со сторонами конфликта, чтобы обеспечить основные потребности пленных, а также добиваться соответствия условий их содержания международным стандартам.

Помимо этого, президент МККК выразил признательность размещённым в Нагорном Карабахе российским миротворцам. Он оценил сотрудничество между организацией и корпусом военных РФ как «очень тесное», которое способствует обеспечению безопасности в регионе.

17 ноября Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи, как анонсировано, состоится обмен оценками происходящего в Нагорном Карабахе и будет обсуждено возможное взаимодействие в условиях коронавируса.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

О начале обмена телами погибших, как писал NEWS.ru, стало известно 29 октября. Первый шаг в этом направлении сделал Азербайджан при посредничестве России. Армении были переданы тела 30 военнослужащих.