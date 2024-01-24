О чем мечтают по ночам ВСУ: какое новое оружие ждут в Киеве

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в 2024 году Украина может поучить новое оружие, «которого раньше не было». NEWS.ru попросил высказать свое мнение о том, какое оружие ожидает Украина и как оно способно повлиять на ход конфликта, военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.

Чего ждет Киев

— Украинцы предполагают, что некое новое оружие способно изменить ход нашей СВО. Но это не более чем фантазии.

Чего Украина ждет сейчас? В первую очередь Киев хотел бы иметь немецко-шведские дальнобойные ракеты Таurus, которые могут бить на расстояние 500 км и даже больше. Говорят, могут и до 600 км. И такие ракеты позволят украинской стороне наносить удары по многим российским городам. Украинские военные сейчас вымаливают у Германии эти ракеты. Но немцы пока не соглашаются. Пока Германия ограничивается только тем, что дает Украине новые вертолеты.

Помимо ракет Таurus Украина ждет еще истребители F-16, которые могут нести на себе те самые Таurus и другие ракеты.

Третий вид вооружения, которого «у них не было», — это системы противовоздушной обороны. ПВО, разумеется, у Украины была и раньше, однако в последнее время очевидно, что ее явно недостаточно.

Фото: Boevaya mashina/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons Таurus

Кроме того, Украина хотела бы получить новые надводные и подводные дроны, которые она запускала бы в Черном море.

Детей F-16 уже называть не будут

— При появлении F-16 или ракет Таurus определенные проблемы у наших войск, конечно, возникнут. Но будет все то же самое, как раньше было с другими ракетами и с хвалеными танками Leopard. Ведь у нас уже сейчас есть способы борьбы с ракетами, есть современные системы ПВО.

Ну а что касается F-16, то надо понимать — это далеко не самый совершенный и современный самолет в мире. Ведь его эксплуатация началась еще в 1978 году. К тому же на каждый F-16 — а Украина получит их не так-то и много — всегда найдется Су-35 или даже Су-57. Последняя машина — это истребитель пятого поколения. И она уже показала свои отличные боевые возможности.

Поэтому все это принципиально новое оружие — это какие-то странные надежды Киева на изменение ситуации. Такие надежды уже были на немецкие, английские и американские танки. Но где эти танки? Что-то мы не слышим об успехе украинских танковых войск. Последние надежды в апреле — мае 1945 года были и у Гитлера.

Кстати, напомню, что в свое время на Украине очень надеялись, что появление переносного ракетного комплекса Javelin или системы залпового огня HIMARS кардинально изменит ситуацию. Надежды были такими, что некоторые даже своих детей называли Джавелин и Хаймарс. Но что-то не сработало у них...

Германия не хочет

— Ожидания Киева, конечно, не беспочвенны. Какое-то вооружение им обязательно дадут. F-16 будет — это уже практически точно. Да и немцев, возможно, тоже дожмут и заставят Германию передать Украине ракеты.

А ведь Германия пока этого очень не хочет делать. Видимо, неспроста. Понимают, к чему это все может привести. Да и мы не просто так сидим. Мы уже показали, что умеем сбивать эти самые «несбиваемые» ракеты.

Читайте также:

«Невидимая» авиабомба «Дрель»: зачем она нужна нашей армии

Самолет МС-21 научили приземляться на автомате: почему это так важно

Новый российский самолет: это не наследник Ту-144, он будет гораздо круче

Новый легкий истребитель Су-75 получит сразу три кабины: зачем они нужны