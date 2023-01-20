Нурсултан Назарбаев госпитализирован, возможна операция

Фото: kremlin

Нурсултан Назарбаев

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, возможна операция, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.

Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство, — пишет Аксютиц.

Ранее бывший глава Казахстана был лишен всех государственных наград. 12 января Конституционный суд Казахстана принял постановление, согласно которому закон об особом статусе, пожизненных гарантиях и привилегиях Назарбаева признан утратившим свою силу. Лишение Назарбаева статуса предусматривалось поправками к конституции страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что лишение Нурсултана Назарбаева государственных наград является не предупреждением, а местью. По его словам, экс-глава государства уже не обладает тем политическим ресурсом, который был у него даже год назад. Кроме того, политолог считает, что действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в первую очередь зачистил политическое и ресурсное пространство от ближайших родственников Назарбаева.