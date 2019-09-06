https://static.news.ru/photo/864e0564-d15f-11e9-b6bf-fa163e074e61_660.jpg Павел Филип Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Молдавии состоялся конгресс Демократической партии, в ходе которого был избран новый глава политической силы. Им стал единственный претендент на этот пост — бывший премьер-министр страны Павел Филип.

Его кандидатура была принята единогласно, сообщил почётный председатель политформирования Дмитрий Дьяков, передаёт РИА Новости .

Мы поняли, что каждый член Демпартии, который чувствует себя готовым участвовать в конкурсе на должность главы партии, может это сделать. У нас на сегодняшний день остался всего один кандидат — это кандидатура господина Филипа, — сказал он.

За бывшего премьера все члены партии проголосовали единогласно. На заседании конгресса также утвердили 145 членов Национально-политического совета партии.

Я обещаю, что у нас будет постоянное общение и каждый член Демпартии будет чувствовать значимость, его мнение будет приниматься во внимание. Демпартия снова станет популярной, уважаемой и любимой партией Молдавии, — заявил Филип.

Бывший глава демократов Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон после неудачной попытки Демпартии взять формирование правительства Молдавии в свои руки на фоне победы на парламентских выборах Партии социалистов. Политический кризис продолжался в республике несколько месяцев.

При этом одного из ближайших соратников беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка бизнесмена Юрия Лункашу обнаружили мёртвым на трассе R-6, ранее писал News.ru.