Новый штамм коронавируса «эрис» добрался до Казахстана

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В Казахстане зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «эрис», сообщает EADaily со ссылкой на информацию министра здравоохранения республики Ажар Гиният. Она отметила, что выявленный вирус является одним из субвариантов штамма «омикрон».

Как сообщает издание, министр рассказала, что новые разновидности «омикрона» продолжают выявлять по всему миру, о мутациях вируса ежемесячно докладывает Всемирная организация здравоохранения. При этом глава Минздрава Казахстана отметила изменения клинической картины заболевания, в том числе сокращение периода болезни и снижение степени тяжести до средней или легкой.

СМИ напоминает, что первые случаи заболевания штаммом «эрис» были зарегистрированы в мире в феврале 2023 года. В Россию эта разновидность COVID-19 попала весной.

По словам главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, в середине августа в республике был выявлен штамм коронавируса «пирола», добавляет издание.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла в перечень вызывающих интерес новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 и его активно распространяющийся в мире подвариант, которому присвоено название «эрис». В Роспотребнадзоре заявили, что последний пока не получил широкого распространения в России.