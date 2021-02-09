Новый сайт Лукашенко содержит советы для детей о том, как стать президентом

https://static.news.ru/photo/4623f43c-6aef-11eb-a0fb-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

После обновления сайта президента Белоруссии Александра Лукашенко на портале появилась страница с советами для детей о том, как стать главой государства.

Для того чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать её лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом своей родной Беларуси, — говорится на странице.

В тексте отмечается, что президент в Белоруссии имеет широкие полномочия, а его работа — большая ответственность и тяжёлый труд. По данным портала, он избирается каждые пять лет на всеобщем прямом голосовании. Кроме того, президентом может стать любой гражданин не моложе 35 лет, который живёт в стране как минимум 10 последних лет.

При этом действующий глава государства Александр Лукашенко в ходе последней президентской капании говорил, что следующим президентом страны обязательно «будет мужик», потому что в стране «конституция не под женщину». Позднее он пояснял, что «конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если её загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

За всё время независимости Белоруссии пост президента в стране занимает Александр Лукашенко. Он принимал участие в шести выборах и несколько раз менял конституцию, что позволило ему занимать этот пост снова. Последние выборы состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

После этого в стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее на встрече со студентами Лукашенко объявил о том, что никого не боится и что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.