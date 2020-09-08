Новые выборы президента Белоруссии возможны после реформы Конституции

https://static.news.ru/photo/b4afd046-f1c9-11ea-851d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Досрочные выборы главы государства в Белоруссии могут быть проведены после конституционной реформы. Об этом действующий президент республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов, — цитирует его главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своём Telegram-канале.

Лукашенко добавил, что «просто так» не уйдёт с поста президента, поскольку четверть века «обустраивал» страну. Он также выразил опасение, что после отставки его сторонников «будут резать».

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.