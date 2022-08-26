Новые территории Карабаха перешли под контроль Баку Президент Азербайджана Алиев сообщил о переходе под контроль Баку сел Забух и Сус

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку сел Забух и Сус Лачинского района в Карабахе. По его словам, азербайджанская армия 26 августа разместилась в городе Лачин.

Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех Лачинцев и азербайджанский народ с этим событием. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан! — написал Алиев в Twitter.

10 августа впервые с зимы 2020–2021 годов в Карабахе возобновился процесс передачи территорий под контроль Азербайджана, в настоящее время речь идет о населенных пунктах в Лачинском коридоре, связывающем регион с Арменией.

24 августа стало известно, что российские миротворцы, временно размещавшиеся в Лачинском коридоре в Карабахе, готовятся к передислокации. Отмечалось, что контингент миротворцев ВС РФ разместится на новой дороге, построенной Баку в объезд Лачина.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.