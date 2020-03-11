https://static.news.ru/photo/38c58fd0-63b6-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

11 марта медики выявили коронавирус ещё у двух граждан Азербайджана. Общее количество инфицированных в стране таким образом достигло 15 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве Азербайджана. Все 13 лиц, заражённых ранее, прибыли в страну из Ирана, среди них — российский гражданин. Три человека уже выздоровели, их выписали из лечебных учреждений и отправили домой.

Как ранее передавал NEWS.ru, в столице Азербайджана Баку отменили Второй нефтяной саммит в целях борьбы с распространением коронавируса. Ещё одно мероприятие — Ежегодный Глобальный форум — перенесли на вторую половину 2020 года.

По состоянию на 11 марта 20 случаев инфицирования COVID-19 были зарегистрированы в России. 8 заболевших находятся в Москве.