Новость о вакцине от коронавируса из крови Назарбаева оказалась фейком

https://static.news.ru/photo/2e379428-bd3e-11ea-b680-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство информации и общественного развития Казахстана опровергло шуточную новость о разработке вакцины от коронавируса из материалов крови переболевшего COVID-19 экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

Информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Н. А. Назарбаева не соответствует действительности, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Властям дано поручение провести экспертизу информации на предмет нарушения законодательства и пресечь её дальнейшее распространение.

Между тем, в министерстве информации и общественного развития попросили казахстанцев не верить вбросам и доверять только официальным источникам. Там напомнили, что за распространение фейков грозит уголовная ответственность.

Ранее сатирическое издание «Панорама» опубликовало на своем сайте шуточную заметку о том, что в Казахстане начнут разработку вакцины от коронавируса из материалов крови Назарбаева. Эта публикация стала распространяться в социальных сетях.

Об инфицировании коронавирусом 79-летнего Нурсултана Назарбаева стало известно 18 июня. Экс-президент после положительного теста перешёл на самоизоляцию и работал дистанционно. Назарбаев отметил, что во время лечения получил большое количество писем и телеграмм с пожеланиями полного выздоровления не только от глав иностранных государств, политиков, но и от простых казахстанцев.

3 июля Назарбаев заявил, что полностью выздоровел и возвращается к обычному режиму работы, писал NEWS.ru.