Новогодние протесты в Белоруссии проходят спокойно

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Обстановка на белорусских улицах в первые дни наступившего 2021 года спокойная. С утра 3 января в Минске проходят относительно небольшие протестные акции — в виде шествий по жилым микрорайонам.

Правоохранительные органы контролируют ситуацию с несанкционированными массовыми мероприятиями, заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Милиция несёт службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников, — приводит её слова РИА Новости.

Тем временем, как сообщают белорусские СМИ и оппозиционные Telegram-каналы, люди продолжают собираться в группы и идут с бело-красно-белой протестной символикой. В некоторых районах белорусской столицы они выстраиваются в «цепочки солидарности».

Кроме того, возле института журналистики Белорусского государственного университета состоялась акция, участники которой выразили поддержку задержанным после выборов журналистам.

В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал проходящие в стране акции протеста попыткой возродить нацизм, которая, по его мнению, несмотря на иностранные финансовые вливания провалилась.