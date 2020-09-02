Новак посетит Минск в составе делегации Мишустина

https://static.news.ru/photo/7c121874-edb5-11ea-9ee4-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак посетит Минск в составе делегации премьера Михаила Мишустина 3 сентября. Из-за этого он перенёс планировавшуюся на четверг, 3 сентября, поездку в Татарстан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Ранее планировалось, что Новак 3 сентября примет участие в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС. Однако пресс-служба «Татэнерго» предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.

Накануне в Москве прошла встреча между министрами иностранных дел России и Белоруссии. При этом в ближайшие две недели в Москве должна состояться встреча президентов двух стран.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. С 9 августа на улицы выходят люди, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Участники демонстраций считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть отправлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистским действиям. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время речь не идёт об использовании этого резерва. Его численность и состав не уточняются, писал NEWS.ru.