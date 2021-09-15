Ностальгия по СССР вышла боком чиновнице из Киева

Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян опубликовала пост на своей странице в Facebook, где она с ностальгией вспомнила СССР, где можно было выпить воды из уличного автомата. В результате на неё обрушился шквал критики со стороны других пользователей.

Времена, когда не было ковида, когда мы не боялись пить воду из уличных автоматов. Времена, когда копейки имели денежный вес: проезд в трамвае стоил три копейки, в троллейбусе — четыре, большой бублик с маком — пять копеек, — поделилась Фиданян.

Некоторые удивлялись, что в столичной администрации работают такие люди, а некоторые и вовсе начали вспоминать ГУЛАГ и репрессии.

Сибирь. ГУЛАГ. Миллионы репрессированных и пыточных, — написал один из пользователей.

«А сколько этой курице лет? Кто знает? И эти люди отвечают за образование детей», — прокомментировал другой.

Многие также советовали чиновнице покинуть Украину и отправиться в Луганскую Народную Республику или в Россию. Пост набрал более полутора тысяч комментариев.

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