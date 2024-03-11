«Норы врага уже под присмотром»: подпольщики Одессы готовы к восстанию

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Партизан на фоне порта в Одессе в представлении ИИ

Пророссийское подполье в Одессе растет, рассказал его представитель. Ряд жителей города выражают готовность «помогать ВС РФ освобождать город» и передают России ценную информацию о ВСУ. Сведения о первых таких организациях появились в 2014 году после пожара в Доме профсоюзов. Могут ли в Одессе вспыхнуть протесты против Киева, в каких еще украинских городах есть подпольщики и почему информация о них может быть провокацией Украины — в материале NEWS.ru.

Что известно об одесских подпольщиках

Число членов пророссийского подполья в Одессе растет, хоть и не так быстро, как этого требовала обстановка, сообщил его представитель. «Через 80 лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов», — подчеркнул он.

По словам подпольщика, жители Одессы, поддерживающие РФ, готовы содействовать освобождению города. Он отметил, что «норы, где будут прятаться нацисты, уже под присмотром».

В начале марта также сообщалось, что представители подполья пытаются передавать российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ. «Кроме того, могу сказать, что некоторых нацистов нам удалось, скажем так, „приземлить“. Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», — уточнил ТАСС один из подпольщиков.

При этом он отметил, что партизаны столкнулись с проблемой размера региона — изначально было непросто покрыть всю Одесскую область сетью информаторов, но, по его словам, эта проблема решается.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Набережная в Одессе

Чего опасается Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы, уроженец Одесской области Анатолий Вассерман считает, что если к созданию подполья причастны российские спецслужбы, разглашать какую-либо информацию партизаны не будут. Парламентарий опасается, что речь может идти о провокации Службы безопасности Украины (СБУ).

«Я очень опасаюсь, что в очередной раз проводится спецоперация Службы безопасности Украины по созданию ложного подполья ради выманивания на него тех, кто реально готов бороться. Подобные операции в истории разных спецслужб проводятся довольно регулярно и, как правило, довольно эффективно. В частности, век назад Объединенное государственное политическое управление СССР с помощью таких ложных организаций практически парализовало работу антисоветской эмиграции внутри СССР», — пояснил парламентарий NEWS.ru.

Вассерман считает любые сведения о росте пророссийского подполья провокациями против РФ. При этом депутат отметил, что если подпольщики действительно существуют, то его это очень обрадует.

Когда появилось одесское подполье

Информация о наличии в Одессе пророссийского подполья появилась еще 10 лет назад. Например, в Сети можно найти сведения о партизанском отряде имени Вадима Папуры. Он назван в честь 17-летнего студента, погибшего 2 мая 2014 года. Папура выпал из окна горящего Дома профсоюзов, а уже на земле его добили украинцы. Отряду приписывают подрыв грузового поезда, перевозившего обеспечение для украинской армии зимой 2014 года.

Фото: Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Стихийный мемориал в Доме профсоюзов, 2014 год

В марте 2015 года был создан «Комитет освобождения Причерноморья». В его состав вошли жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Организация выступала за независимость черноморского юга Новороссии от власти Киева и создание своей республики.

После трагических событий 2 мая был также создан «Комитет освобождения Одессы». В организацию вошли многие политики и общественные деятели, а возглавил ее бывший депутат Горсовета, политолог Игорь Димитриев. Комитет, в частности, вслед за ополченцами Донбасса требовал от киевских властей предоставить региону особый статус, сообщали в РИА Новости. Димитриев говорил, что одесситы хотят самостоятельно определять свою судьбу.

Вспыхнут ли протесты в Одессе

В разговоре с NEWS.ru политолог рассказал, что после 2 мая 2014 года у российской власти действительно была большая поддержка в Одессе. «И инициативные подпольные группы были, и в Донбасс уехало много добровольцев», — сказал Димитриев.

При этом, по данным эксперта, никто не захотел «повторения судьбы Донецка», поэтому поддержка снизилась. «Как бы ни раздражали украинские националисты или политика в целом, каким бы поклонником классической российской культуры человек ни был, поддерживать штурм города с большими жертвами среди населения он не будет. Тем более поддерживать какими-то активным действиями при активной работе украинских спецслужб», — заявил Димитриев.

По словам Вассермана, в 2014 году в Одессе была совершена попытка не бунта, а «просто открытого выражения своего мнения». «Она была подавленна с такой жестокостью, что, боюсь, нового бунта не случится до тех пор, пока боевики террористической организация „Украина“ не сбегут из Одессы под угрозой окружения, как это было в 1944 году», — сказал парламентарий.

В условиях военного положения протестов и бунтов в Одессе ждать не стоит, как невозможно это было представить в фашистской Германии, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. «России необходимо помогать подполью, эти люди рискуют жизнью ради нашей страны», — полагает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Протесты в Одессе, 2014 год

Как можно помочь подпольщикам

Самим подпольщикам пока затруднительно оказать помощь российским войскам — ВС РФ ведут бои за каждый населенный пункт, отметил Царев. По его словам, чтобы помочь одесситам, нужно организовать десантную операцию, а «положение Черноморского флота сложное».

«Либо освобождать Херсон, Николаев и только потом Одессу. Это возможно лишь в случае, если украинский фронт развалится, но на данный момент это вряд ли возможно», — сказал он NEWS.ru.

Как рассказывал ТАСС представитель подполья, в Одессе немало пророссийски настроенных жителей, однако они «не высовываются, чтобы иметь шанс дождаться освобождения». Как отметил собеседник агентства, все помнят, что происходило с активистами анти-Майдана, поэтому «протестовать нет смысла».

В каких городах Украины есть пророссийские партизаны

Тем временем о наличии пророссийского подполья сообщают и в других городах Украины. Например, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев активно делится информацией о происходящем в стране. В январе он рассказал о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области. По его словам, тогда было ликвидировано более 30 боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация). Также он сообщал, что в Киеве нашли листовки против насильственной мобилизации на Украине.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Протесты в Одессе, 2014 год

Вассерман считает, что пророссийское подполье на подконтрольных Украине землях может быть практически где угодно. По словам депутата, большинство жителей этих территорий — русские. «Но рассчитывать на какую-то конкретную активность этого подполья я не буду», — заявил законодатель.

Царев считает, что пророссийское подполье есть практически во всех украинских городах, в том числе в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. «Они сочувствуют нашей стране, желают победы нашей армии. Однако не стоит действовать, как поляки во время Варшавского восстания в 1944 году, когда Советская армия не сумела им помочь и восстание было подавлено Рейхом», — заключил эксперт.

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