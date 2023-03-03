Нобелевского лауреата приговорили к 10 годам тюрьмы в Белоруссии Суд в Белоруссии приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии

Суд в Белоруссии приговорил к 10 годам лишения свободы основателя правозащитной организации «Весна», нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, сообщает корреспондент ТАСС. Активист был осужден за распространение контрабанды организованной группой, а также в «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников протестных акций. Обвинение запрашивало для Беляцкого 12 лет колонии.

Помимо Беляцкого, виновными были признаны представители «Весны» Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, они были приговорены к девяти и семи годам заключения в колонии. Еще один из фигурантов дела «Весны», Дмитрий Соловьев, был осужден на восемь лет лишения свободы заочно.

В 2022 году Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов) и украинскому Центру гражданских свобод. Таким образом, комитет «почтил трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и на Украине».