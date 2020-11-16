Никол Пашинян инициировал встречу с парламентскими фракциями

https://static.news.ru/photo/8d86ff74-27ef-11eb-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/parliament.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен встретиться с парламентскими фракциями. Как заявляет оппозиционная партия «Процветающая Армения», речь на этой встрече может пойти об отставке политика.

Партия уточняет, что ранее оппозиционные силы не раз предлагали Пашиняну встретиться, однако премьер игнорировал эти запросы. Оппозиция не видит иной повестки встречи, кроме отставки Пашиняна.

Партия «Процветающая Армения» заявляет: повестка встречи может быть только одна — его отставка без политических потрясений, — цитирует текст заявления фракции Sputnik Армения.

Как ранее писал NEWS.ru, отставка не входит в повестку главы армянского правительства. По его словам, он не собирается покидать свой пост, как того требует оппозиция.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством, писал NEWS.ru.