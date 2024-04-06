«Никаких оснований»: Таджикистан опроверг слова Патрушева о наемниках МИД Таджикистана: заявление о вербовке наемников ВСУ в Душанбе необоснованно

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»/kremlin.ru

Николай Патрушев

Заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о вербовке наемников для ВСУ в Душанбе необоснованно, сообщили в МИД Таджикистана ТАСС. Пресс-секретарь министерства Шохин Самади опроверг утверждения российского представителя и заверил, что компетентные органы не позволят дипломатическому корпусу делать что-то подобное, несовместимое с его статусом.

Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований, — сказал Самади.

Представитель Таджикистана призвал «воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев», которые могут ввести общественность в заблуждение. Так он отреагировал на слова Патрушева о том, что украинское посольство в Душанбе вербует бойцов в Интернациональный легион.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», по делу о котором были задержаны граждане Таджикистана, его официальным представителям уже приходилось опровергать недостоверную информацию. Также страна договорилась усилить совместную работу с РФ по борьбе с терроризмом.

Тем временем Минтруд Таджикистана заявил о заметном оттоке своих граждан из России. Появлялись в Сети и сообщения об увольнении таджиков по национальному признаку. Корреспондент NEWS.ru побывал на рынке «Садовод» и у миграционного центра в Сахарово, поговорил с приезжими из Таджикистана и узнал, сталкивались ли они или их близкие с проблемами такого рода и что они думают о произошедшем теракте в «Крокусе».