«Никакие это не фейки»: беженка из Донбасса рассказала об обстрелах

Обстрелы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик реальны, и наблюдать их очень страшно, рассказала эвакуированная из Донбасса женщина телеканалу «360». Она едет в Волоколамск вместе с детьми, в Донбассе у неё остались муж и сын.

Страшно это видеть. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей, — сказала собеседница.

Она решила уехать, когда ей позвонили и сказали, что так сделать лучше.

У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем, — рассказала женщина.

Другая эвакуированная жительница Донбасса, пенсионерка из Горловки, пожаловалась на тяжёлый переезд и оценила хороший приём в России. По её словам, в Донбассе ведётся стрельба, а также сложно получить продукты и пенсию.

Ранее стало известно, что в Россию прибыли более 80 тысяч беженцев. Большинство из них — это женщины и дети, половина эвакуированных остановилась в Ростовской области.

О готовности принять прибывающих в Россию беженцев ранее заявили 43 российских региона. Для эвакуированных уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения вместимостью 42 тысячи человек. Предполагается, что общее число эвакуированных из Донбасса может составить от 500 до 700 тысяч человек.