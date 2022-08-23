Нихао, генацвале: почему Китай так успешно заходит в Грузию Пекин обходит Москву в «экономическом колониализме» на постсоветском пространстве

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Национальная служба статистики Грузии опубликовала неожиданные данные: главным экономическим партнером республики становится Китай, уверенно вытесняя из этой ниши Россию. Пекин активно осваивает госзаказы из Тбилиси, кроме того, на грузинском рынке увеличивается доля китайской компьютерной техники, станков, кондиционеров, автомобильных запчастей. Западные санкции в отношении РФ только способствуют этой тенденции. Способна ли Москва переломить ситуацию в свою пользу в экономическом соперничестве с Китаем за Грузию — в материале NEWS.ru.

Теперь уже нет сомнений: Китай всё более утверждается в качестве главного покупателя грузинской продукции. Об этом свидетельствует доклад о внешней торговле Грузии с января по июль 2022 года. В первом полугодии объём экспорта в Китай составил $400 млн, в то время как в Россию — $256,5 млн. Динамика экспорта в КНР выросла по сравнению с прошлогодними показателями на 38%, а показатели экспорта в Россию снизились за этот же период почти на 3%.

Механизм экономической экспансии Китая заключается в том, что наращивание торговли идёт одновременно с вложениями во внутреннюю инфраструктуру страны-партнера, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

Такую стратегию Китай демонстрирует на самых разных направлениях: азиатском, африканском, постсоветском. Можно предположить, что грузинский экспорт будет теперь только расти. По логике экономического партнёрства, китайские представители, скорее всего, предложили Тбилиси расширять взаимовыгодную торговлю с обещаниями серьёзных инвестиций. Инвестиции не рождаются на пустом месте. Китай интересуется ресурсами Грузии, в первую очередь полезными ископаемыми. В перспективе Пекин может нарастить и поставки грузинской минеральной воды, поскольку в нынешнем году в Россию эти поставки упали в 1,5 раза. И в Китае заметно растёт рынок питьевой воды. Вполне возможно, они проявят интерес к грузинской продукции. Не исключено, что и грузинские вина пойдут в Китай. Антон Чаблин руководитель аналитического центра «Акценты»

Собеседник NEWS.ru приводит в качестве примера «экономический колониализм» Китая в африканских странах. Например, в Намибии китайцы построили туристические объекты, вложились в строительство второго по величине в мире уранового рудника Хусаб, а потом инвесторы из КНР начали осваивать и другие полезные ископаемые страны.

По статистике, 90% грузинского экспорта в Китай приходится на медь. В обратную сторону идут высокотехнологичные товары народного потребления: компьютеры, смартфоны, станки, кондиционеры, автомобильные запчасти. Объём китайского импорта в Грузию вырос за первое полугодие 2022 года на 44%, составив чуть ли не полмиллиарда долларов. С начала 2018 года между странами действует Соглашение о свободной торговле, предусматривающее освобождение от таможенных налогов многих товаров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия проигрывает Китаю экономический спор за Грузию. Среди покупателей грузинской продукции наша страна находится на третьем месте — после Китая и Азербайджана. Объём грузинского импорта в РФ с января по июль снизился почти на 3%, составив $256,5 млн — это чуть ли не половина всего того, что Грузия отправляет в Китай.

Экспорт грузинской минералки в РФ упал в полтора раза, составив $24 млн против $36,5 млн в январе — июле 2021 года, — привёл официальные данные Антон Чаблин. — Российские компании продолжают владеть гидроэнергетикой, коммунальными предприятиями в Грузии, но вложить, как Китай, миллиард долларов в строительство дороги Москве сложно. Мы проигрываем в силу различных причин, а сейчас во многом из-за санкций. Китай действует ещё более наступательно в Центральной Азии, строя в этих странах почти всё: дороги, аэропорты, стадионы, заводы, школы. Объективно Россия отстаёт, хотя, надо признать, мы можем построить атомные электростанции в других странах, а Китай не владеет этими технологиями.

На взгляд эксперта, ещё лет десять назад трудно было представить такую конкуренцию между Пекином и Москвой на постсоветском пространстве, в частности в Грузии. Китай взялся за этот регион после того, как тщательно освоил рынки Африки и Азии.

Но есть и другое мнение в отношении китайской экономической экспансии в Грузии. Сотрудничество между Пекином и Тбилиси базируется на освоении грузинских госзаказов, и вот делать инвестиции в Грузию Китай не спешит, уточнил в беседе с NEWS.ru политолог Тенгиз Аблотия.

Правительство Грузии выставляет заказы на тендер, которые выигрывают иностранные компании. Так, китайцы получили масштабный проект по строительству участка автомобильной дороги между восточной и западной частями Грузии — через Рикотский перевал. Здесь построят цементно-бетонную четырёхполосную трассу с 14 мостами и 12 тоннелями. Что касается инвестиций в грузинскую экономику, то можно привести в пример лишь китайскую компанию Hualing Group. Примерно 10 лет назад она построила инфраструктуру для Европейской молодёжной олимпиады, проходящей в Грузии, — отметил собеседник интернет-издания.

Как рассказал Тенгиз Аблотия, после этого Hualing Group дали возможность построить «Новый город Тбилисского моря» — множество жилых кварталов на окраине грузинской столицы. Инвестиционное вложение было сделано внушительное, но рыночной привлекательности этот проект до сих пор не получил — очень уж неудачное место для покупки недвижимости. В итоге там поселили беженцев.

Фото: tatil.uz Тбилисское море

Политолог обратил внимание и на увеличение китайского транзита через Грузию. Ещё в 2013 году Пекин предложил свой знаменитый проект «Один пояс — один путь» — фактически новую модель торговли с участием более чем 60 стран Азии, Европы, Африки. После начала спецоперации на Украине в Пекине с опаской стали относится к транзиту железнодорожных контейнеров через территорию РФ. Гораздо больше грузов пошло из Китая через Грузию и Азербайджан.

Поскольку российское направление стало «довольно сложным», китайские грузы в Европу отправили через наши страны, но, конечно, не все, иначе бы мы такую нагрузку не выдержали, — отметил Тенгиз Аблотия. — Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс начала действовать с 2017 года, хотя не была сильно загружена. В последнее время грузопоток заметно вырос. Есть небольшой рост и по движению через черноморские грузинские порты. Всё равно нельзя сказать, что китайские компании у нас столь же активны, как в Центральной Азии и в Африке. А российский бизнес вообще уже малозаметен: в основном можно говорить о среднем бизнесе в торговле, сфере услуг. И уж точно не о реализации реакторов для электростанций или микрочипов для высокотехнологической продукции.

Западные санкции в отношении России и экономическая экспансия Пекина по принципу «торопись медленно» всё шире открывают ворота на Южный Кавказ китайским компаниям. Не секрет, что Китай в отношениях с другими странами на первый план ставит экономику, вынося за скобки политику и даже забывая о возможных претензиях к этим странам. Нельзя упускать из вида и то, что Китай остаётся коммунистической страной, которая хорошо усвоила марксистско-ленинские идеи о первичности экономики. На этом этапе Пекин им следует неукоснительно.