«Ничего не изменилось»: жители Донецка рассказали об обстрелах города

Возобновившиеся обстрелы Донецка не стали чем-то новым, сообщили жители города изданию Lenta.ru. Стрельба после затишья и на фоне напряжённости между Россией и Украиной не означает глобальных перемен в сложившийся ситуации, хоть и кажется сигналом обострения, рассказал местный журналист Владислав Угольный.

Ничего серьёзного на данный момент не происходит. После некоторого затишья и на фоне возможной войны эти обстрелы кажутся предвестниками обострения — но не факт. Обстрелы значат только то, что прифронтовые районы опять обстреливают и страдают живущие там люди. Глобально пока ничего не изменилось, — сказал Угольный.

Другой очевидец подтвердил, что не наблюдает ничего необычного, а последний раз такие обстрелы были в январе. Сейчас, вероятно, и вовсе самое спокойное время с начала конфликта: активность Вооружённых сил Украины была очень низкой в последние недели.

Ранее представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками. По его словам, было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра. Инцидент произошёл в 09:50 по московскому времени.

Нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 16 февраля. В Луганской области зафиксировали 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. В предыдущем отчёте говорилось о 17 нарушениях. В Донецкой области было зарегистрировано 24 случая нарушения режима прекращения огня и пять взрывов. В прошлом отчёте сообщалось о 157 нарушениях.