Ни зерна, ни оружия: как Россия отрезает Украину от Черного моря Военные эксперты рассказали, как ВМФ РФ организует контроль за подозрительными судами

Фото: МО РФ

Ракетный катер «Ивановец» на учениях в Черном море

Высокоточные удары по военной инфраструктуре Одесской области и новая стратегия действий ВМФ России после приостановки зерновой сделки ведут к тому, что РФ отрежет Украину от Черного моря, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Чем стороны грозят друг другу, что еще могут предпринять Москва и Киев — в материале NEWS.ru.

ВМФ России отработали схему задержания судна-нарушителя

В пятницу, 21 июля, Минобороны РФ объявило о том, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения в северо-западной части Черного моря. В частности, они выполнили ракетные стрельбы по надводным целям. «Экипаж ракетного катера „Ивановец“ выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени на полигоне боевой подготовки», — сообщило Минобороны РФ.

«Также корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — добавили в военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что учения прошли успешно. В результате ракетного обстрела судно-мишень было уничтожено.

Фото: МО РФ/Global Look Press

Киев намекнул на судьбу затонувшего крейсера «Москва»

Накануне министерства обороны России и Украины выпустили заявления о том, что теперь страны будут рассматривать суда, направляющиеся по Черному морю в порты стран-противников, как перевозящие военные грузы. На первый взгляд, заявления зеркальны. Но эксперты обратили внимание на тон украинского заявления: в нем говорится, что суда могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми вытекающими рисками».

По мнению специалистов, со стороны Киева эта фраза означает угрозу затоплением судов. Кроме того, Минобороны Украины напоминает в заявлении о судьбе флагманского крейсера «Москва», который затонул в апреле 2022 года.

В чем разница между заявлениями Минобороны России и Украины

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал серьезно относиться к угрозам Киева.

«Нет возможности точно определить, какими средствами украинцы планируют блокировать наши корабли в Черном море. Однако у них имеются войска береговой охраны, силы обороны, в том числе ракетные системы. Так что у них есть чем создать блокаду», — сказал генерал NEWS.ru.

Соболев не исключает, что Запад будет постепенно предоставлять Украине дополнительное военное снабжение, связанное с ВМС и обороной побережья.

Российский военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров отметил в беседе с NEWS.ru, что по сути Киев угрожает диверсиями. «Киев фактически грозит топить суда. Минобороны РФ не говорит, что будет топить суда — и в этом коренное отличие позиций», — сказал эксперт.

Гундаров подчеркнул, что у ВМФ РФ другие задачи: отслеживать и проверять подозрительные суда, которые могут везти на Украину оружие и беспилотники.

Как МИД РФ разъяснил позицию Москвы по судоходству в Черном море

Россия в случае необходимости будет досматривать суда в Черном море, заявил в ходе брифинга заместитель главы МИД Сергей Вершинин. По словам замминистра, Россия будет считать перевозчиками грузов военного назначения все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю.

«Мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так. <...> Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь уже есть зоны, может быть, повышенной военной опасности», — сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что такое решение является логичным после произошедших терактов на территории РФ.

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года

Как теперь будут действовать корабли ВМФ России

Территориальные воды защищает Пограничная служба ФСБ с приданными ей кораблями Черноморского флота. Их служба организована согласно требованиям Морской доктрины и Корабельного устава, подписанным в прошлом году президентом Владимиром Путиным.

За пределами 12-мильной зоны территориальных вод начинаются нейтральные воды, напоминает Гундаров. После разрыва зерновой сделки напряженность в этих водах Черного моря заметно выросла, — никто уже не проверяет идущие через Босфор в сторону Украины суда на предмет провоза оружия. Военные моряки РФ теперь могут брать под стражу суда, если на борту окажется оружие или беспилотные аппараты. По словам эксперта, эта процедура не противоречит международной практике.

«Если наша досмотровая группа обнаружит на борту оружие или безэкипажные средства, мы должны потребовать, чтобы судно развернулось и ушло в свой порт. Но мы имеем право и задержать судно, препроводить его в наш порт и сообщить об этом в МИД РФ, чтобы он провел дальнейшее разбирательство», — рассказал Гундаров.

Он подчеркнул: если иностранное судно, будучи в нейтральных водах, откажется от досмотра, не подчинится приказу российского боевого корабля, тот имеет право открыть стрельбу в воздух. Если и после этого судно не остановится, можно открывать прицельный огонь.

«Открывать огонь на поражение в нейтральных водах российский боевой корабль может только после неподчинения его приказам. До этого он должен произвести предупредительную стрельбу или перерезать ход судну, обойдя его. Действовать так надо независимо от того, под каким флагом идет гражданское судно», — сказал Гундаров.

Как перекрыть морские поставки оружия на Украину

Моряки ВМФ России должны заблокировать морской порт Одессы, сделав невозможной его работу, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его мнению, о зерновом коридоре речь больше не идет, поскольку черноморское соглашение утратило силу.

«Теперь главное для России — не допустить поставки по Черному морю оружия и других материальных средств для ведения боевых действий ВСУ», — подчеркнул Гурулев.

Начиная с 18 июля Россия фактически ввела морскую блокаду. Военные цели, расположенные в крупнейших портах Украины, подвергаются плотным обстрелам. Как сообщало Минобороны РФ, удары возмездия наносятся «высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области». В частности, уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.

Фото: shutterstock.com Морской порт Одессы, Украина

В результате российских ударов был поврежден важный объект инфраструктуры в Одесской области, признал ранее глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, по этой цели было выпущено семь ракет. Что за объект, чиновник не уточнил. В сводке командования «Юг» ВСУ добавляется, что объект расположен на юго-востоке области, в Белгород-Днестровском районе.

Ранее Кипер сообщал, что в Одесской области в результате одного из ночных ракетных ударов повреждено зернохранилище, принадлежащее местному аграрному предприятию: уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

С началом усиленных обстрелов всякое судоходство в этой акватории остановилось: ни украинские, ни иностранные суда не могут выйти из Одессы и соседних портов. Там остаются заблокированы не менее 12 кораблей. В их числе и турецкие, сообщил NEWS.ru представитель турецкой судоходной компании Oras Denizcilik ve Ticaret. Причем ее сухогруз застрял в Николаеве еще с февраля 2022 года, когда боевые действия в регионе только начались. Как уточнил собеседник, с тех пор компания ведет переговоры с турецкой и российской сторонами в надежде добиться возвращения корабля. Но пока безуспешно.

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