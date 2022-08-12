«Ни статуса, ни привилегий»: Алиев о будущем армян в Карабахе Алиев призвал проживающих в Карабахе армян интегрироваться в азербайджанское общество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армян, проживающих на территории Карабаха, интегрироваться в азербайджанское общество для нормализации обстановки в регионе. По его словам, армянам не будут предоставлены особые привилегии и независимость.

Они должны понимать, что их будущее зависит только от их интеграции в азербайджанское общество. Иначе никак. У проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий. Они такие же, как и граждане Азербайджана. Как защищены права граждан Азербайджана, так защищены и их права, — отметил он.

Отдельно он заявил, что Карабах исторически принадлежал Азербайджану, и на сегодняшний день его территория является неотъемлемой частью страны, как с экономически, так и с точки зрения международного права. Если же в Карабахе кто-то начнет говорить об особом статусе, он будет первым врагом армянского народа, считает Алиев.

Армия Азербайджана начала операцию «Возмездие» 3 августа в ответ на гибель своего военного, однако в тот же день власти республики ее остановили после обращений посредников. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что главной причиной эскалации напряженности в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе стало невыполнение Арменией своих обязательств в течение примерно одного года и девяти месяцев после окончания второй карабахской войны и подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения.

Министр добавил, что операция «Возмездие» была направлена против незаконных армянских формирований в Азербайджане. Он потребовал от Армении прекратить провокации.