Ни Кирилла, ни Си: зачем папа Франциск отправился в Казахстан Папа готов разговаривать со всеми — с шаманами, раввинами, муллами

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

На этой неделе столица Казахстана Нур-Султан (который, возможно, вскоре снова станет Астаной, — президент и конституционный совет за) оказался в центре экстраординарных событий — туда на три дня прилетел папа римский Франциск, чтобы принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. При этом мировые СМИ пишут не столько о контактах понтифика, сколько о двух его ключевых не состоявшихся встречах — с председателем КНР Си Цзиньпином, который также находится с визитом в казахстанской столице, однако с Франциском не пересекся, и с патриархом РПЦ Кириллом, который на форум не полетел вовсе, ограничившись приветствием его участникам из Москвы. Зачем митрополиты, имамы, раввины съехались в Нур-Султан и что искал в продуваемом всеми ветрами степном городе глава Святого престола, разбирался NEWS.ru.

Все священнические и монашеские чины

Как известно, 85-летний Франциск страдает сильными болями в коленях, оттого передвигается повсюду в инвалидном кресле. Как пишет портал новостей Ватикана, накануне рано утром папу римского вместе с креслом подняли на борт небесного цвета лайнера A300 итальянской авиакомпании ITA, который вылетел из Вечного города на семи холмах и приземлился в Великой степи. Понтифика сопровождают влиятельные кардиналы, а об успехе поездки «раб рабов Божиих» (как звучит один из титулов папы) заранее помолился в одной из папских базилик — Санта-Мария-Маджоре на Эксвилинском холме.

Это первый апостольский визит нынешнего главы Ватикана в Казахстан. До него страну посещал только Иоанн Павел II — это историческое для казахстанцев событие произошло вскоре после нью-йоркских терактов 11 сентября 2001 года. А в 2003-м тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел под своим патронажем I Съезд представителей мировых религий — под знаменем борьбы с межрелигиозной рознью, которую сеют террористы, цинично прикрываясь знаменами ислама. Его преемник — нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев во многом решил отмежеваться от наследия Назарбаева, однако традицию межрелигиозных форумов не только поддержал, но и постарался вывести на новый уровень, заполучив высочайшего гостя из Ватикана, который был принят в президентском дворце Акорда. До сих пор от Святого престола на съезд приезжали только кардиналы.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нур-Султане Франциск встретился с великим имамом египетской мечети Аль-Азхар (одного из мировых центров суннитского богословия) Ахмедом эль-Тайебом, которого считает одним из своих главных собеседников в исламском мире. Также форум почтили своим присутствием патриарх Иерусалимский Феофил III, главные раввины Израиля — ашкеназский Давид Лау и сефардский Ицхак Иосиф. Среди гостей съезда председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, глава Бюро по исламу папского Совета по межрелигиозному диалогу монсеньор Халед Акаше, монах южнокорейского буддистского ордена «Чогие» в Центральной Азии Чжо Чжу, представитель министра вакуфов Египта Мухаммед аш-Шаххат аль-Джинди, епископ Англиканской церкви Джо Бейли Уэллс, член Центра диалога религий и культур Организации исламской культуры и исламских отношений Ирана доктор Захра Рашидбейги, замминистра по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдулуахед Аль-Арифи, представители синтоистских и индуистских организаций — всего свыше 100 делегаций из более чем полусотни стран.

Хотя в Казахстане проживают около 70% мусульман и 26% православных христиан, а католиков насчитывается чуть более 1% населения, к визиту папы в Нур-Султан подтянулись около 3 тысяч приверженцев римско-католической веры со всей Центральной Азии, чтобы поучаствовать в папской мессе. СМИ в шутку писали, что папа «чуть не обратил казахстанцев в свою веру». При этом многие местные жители, далекие от политических и религиозных дел, признают, что даже не в курсе визита Франциска в их страну.

«Если честно, я вообще не следила за этими новостями. Мне как-то не до папы римского», — поделилась с NEWS.ru Раушан из Алма-Аты.

Си не видел Франциска, Франциск не видел Си

О вояже Франциска говорили не только в контексте духовных исканий, но и политических сигналов. В своей речи понтифик призывал к миру и возрождению «духа Хельсинки» в мировом общежитии стран и народов. Участники также договорились молиться за то, чтобы в мире не разразилась ядерная война.

Наблюдатели не могли пройти мимо примечательного факта: одновременно с Франциском в Казахстане находился председатель КНР Си Цзиньпин. Эта новость вызвала «разные домыслы». Еще по пути в Нур-Султан репортеры папского пула спросили у понтифика, будет ли он встречаться с китайским лидером.

О такой встрече мне ничего не известно. Но я всегда готов приехать в Китай, — дипломатично ответил папа римский.

Фото: Yin Bogu/XinHua/Global Look Press

В последнее время Франциска немало упрекали в излишней уступчивости Пекину. Как написала французская газета Le Monde, как раз в эти недели представители КНР и Святого престола ведут интенсивные переговоры о том, чтобы продлить в октябре двустороннее соглашение о порядке назначения епископов для окормления католической паствы в Китае. Оно было заключено еще в 2018 году, и весь вопрос в том, на чьих условиях его теперь продлят.

Святой престол надеется изменить его в свою пользу, Пекин тоже не прочь обновить документ, но в своих видах. Он направлен на воссоединение китайского духовенства, разделенного на подпольную католическую церковь, которая отказывается подчиняться государству, и признанную китайским правительством официальную церковь, занимающую вполне патриотические позиции. В течение многих лет китайская власть назначала епископов патриотической церкви, в то время как епископы подпольной церкви оставались верны Риму. После подписания этого соглашения, предназначенного в том числе для защиты китайских католиков, папа Франциск признал нескольких епископов, назначенных Пекином, — поясняет Le Monde.

По данным издания, Ватикан беспокоит еще один вопрос: 19 сентября в Гонконге состоится судебный процесс над кардиналом Джозефом Дзеном, почетным епископом Гонконгским и яростным критиком соглашения с Пекином. Однако поговорить об этом с товарищем Си понтифику, судя по всему, не удастся.

Папа готов говорить со всеми

Главная же интрига съезда о возможной встрече на полях форума папы римского Франциска и патриарха Кирилла перестала быть интригой еще в конце августа. Тогда в Московском патриархате сообщили, что глава РПЦ не поедет в Казахстан. Соответственно, не будет и встречи с главой католиков. Впервые Франциск и Кирилл провели историческую встречу в 2016 году на Кубе, но все дальнейшие попытки повторить прямые контакты успехом не увенчались. Этим летом отменилась их возможная встреча с Иерусалиме. Считалось, что глава Святого престола согласился приехать в Казахстан ради общения с русским патриархом.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но все эксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся в том, что после неуважительных слов папы в адрес патриарха Кирилла, прозвучавших в майском интервью газете Cоrriere della Sera, в Москве считают такую встречу невозможной и нецелесообразной, по крайней мере, в ближайшее время точно. Глава РПЦ ограничился приветственным посланием участникам форума (персонально в нем упоминается только президент Казахстана, но не папа римский), а делегацию от РПЦ возглавил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Он-то и встретился с Франциском (к слову, уже не первый раз, до того папа дал частную аудиенцию владыке Антонию 5 августа в Ватикане).

Как отметил в беседе с NEWS.ru религиовед Роман Силантьев, сам формат съезда не слишком располагает для встречи религиозных деятелей такого уровня, как римский папа и глава РПЦ. Он напомнил, что мероприятие проводится уже почти двадцать лет.

Я присутствовал на первом съезде в 2003 году и даже состоял в его оргкомитете. Это был проект Назарбаева, который хотел превратить Казахстан в нейтральную «евразийскую Швейцарию», куда бы все приезжали, где бы все мирились, дружили. Он хотел сделать свою страну главной по межрелигиозному диалогу. В этот госпроект были вложены немалые деньги. Однако январские события, когда власть чуть не сменилась насильственным образом, подорвала образ «евразийской Швейцарии». Форум по-прежнему носит имиджевый характер, но, скорее, проводится уже по инерции. Казахстан так и не стал ассоциироваться с центром религиозной дипломатии, подобно тому, как Женева или Вена воспринимаются как центры дипломатии политической. Папа римский отправился на форум в надежде встроиться в повестку, с нашим патриархом повстречаться, но Кирилл туда не поехал. Думаю, и предшественники папы Франциска не посетили бы этот съезд. Все же визиты духовных лиц такого уровня должны быть самостоятельными мероприятиями. На мой взгляд, Франциск сильно понизил планку католической церкви, — считает Роман Силантьев.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Историк католицизма, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Борис Филиппов, напротив, полагает, что папа Франциск нисколько не умалил своего статуса этой поездкой, зато своим присутствием, несомненно, придал значимость мероприятию.