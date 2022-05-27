Независимость и созависимость: полная история конфликта в Приднестровье Рассказываем об истории конфликта в Приднестровье: суть конфликта, причины, этапы, итоги

Приднестровье / Фото Игорь Зенин/РИА Новости

25 апреля в столице Приднестровья Тирасполе прогремели серии взрывов. Удары пришлись на здание Министерства государственной безопасности. По данным СМИ, оно было обстреляно из гранатомётов.

Все факты указывают на то, что это была провокация с целью эскалации конфликта. Однако непонятно, с чьей стороны она была произведена. Приднестровье является непризнанным государством и официально входит в состав Молдавии. Также оно граничит с Украиной, на территории которой полным ходом идёт специальная военная операция. Кроме этого, в Приднестровье сосредоточены российские войска, и именно благодаря им республика смогла заполучить автономию около 30 лет назад.

Пытаясь ответить на этот вопрос, редакция NEWS.ru рассказывает об истории того самого конфликта, который в конечном счёте и подарил Приднестровью формальную независимость.

Первые предпосылки возникновения конфликта

Конфликт в Приднестровье начался в период советской перестройки на фоне растущих националистических настроений в Молдавской ССР. Представители молдавской народности говорили об идентичности их языка с румынским и требовали объединения государств. Руководство республики поддерживало подобные заявления. Однако против подобных решений выступали жители отдельных регионов Молдавии, в частности Приднестровья, на территории которого в большинстве своём проживали русские и украинцы.

В 1988 году в Москве состоялся съезд Союза писателей СССР. Его члены внесли предложение признать государственными языки титульных наций во всех имеющихся республиках Советского Союза. В обсуждении принимали участие и представители молдавской интеллигенции — для них эта тема была особенно актуальной.

Осенью 1988 года литературные деятели Молдавской ССР направили правительству «Письмо 66», в котором высказались за установление единого государственного языка в республике — молдавского, с использованием латинской графики. Подобный акт был с энтузиазмом встречен большинством молдаван. После его публикации на улицах Кишинёва прошёл ряд демонстраций националистов.

В конце 1988 года был создан Народный фронт Молдовы. Главой общественной организации был избран будущий первый президент республики Мирча Снегур. Участники обсуждали будущие реформы национальной политики страны, а также организовывали митинги и шествия на территории Молдавии.

Мирча Снегур Дмитрий Донской/РИА Новости

Закон о государственном языке

В феврале — марте 1989 года молдавские деятели культуры разработали и внесли на рассмотрение два законопроекта: «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» и «О государственном языке». Первый по своей форме был радикален — предлагалось ввести административную и уголовную ответственность за использование в официальном общении любого языка, кроме молдавского. Второй провозглашал молдавский язык единственным государственным.

Приднестровье же в подавляющем большинстве было заселено русскими и украинцами. В связи с этим депутаты региона решительно выступали против подобных нововведений — они считали, что власти Молдавии дискриминируют их по языковому признаку. Жители Приднестровья устраивали протестные акции с призывами дать русскому языку статус государственного, а также отменить латиницу на письме. Эти требования были озвучены Президиуму Верховного Совета Молдавской ССР в мае 1989 года. Также было предложено провести на территории республики всеобщий референдум.

29 августа в Молдавии должна была состояться 13-я сессия Верховного Совета. Узнав о том, что на ней будет обсуждаться возможный запрет на использование русского языка в официальных документах, работники предприятий Тирасполя создали Объединённый совет трудовых коллективов. Позднее движение было преобразовано в Забастовочный комитет, а к протестам присоединились рабочие со всех уголков Молдавии.

1 сентября 1989 года единый закон о языке был принят официально, но с рядом корректив. Несмотря на то что молдавский язык теперь получил статус государственного, запрет на использование других языков введён не был. Более того, русский был признан языком межнационального общения. Стоит отметить, что этот закон на территории Молдавии действует до сих пор и за всё время его существования он практически не подвергался изменениям.

В связи с этим решением усилилось протестное движение в республике. К забастовкам присоединилось множество рабочих предприятий, в том числе и столичные. Впоследствии участникам беспорядков пришлось в срочном порядке перебраться на территорию Приднестровья, так как они боялись преследования со стороны властей.

21 сентября 1989 года забастовка официально прекратилась. Именно в тот день состоялся пленум ЦК КПСС, в ходе которого было заявлено, что помощь митингующим оказана не будет.

Приднестровье Игорь Зенин/РИА Новости

Борьба за автономию Приднестровья

В конце 1989 года Объединённый совет трудовых коллективов заявил о желании сделать Приднестровье автономной республикой. Тогда же правительство Приднестровья провело в ряде городов референдумы по вопросу независимости — 3 декабря 1989 года в Рыбницах и 29 января 1990 года в Тирасполе. Подавляющее большинство голосовавших высказалось в поддержку данной инициативы.

25 февраля был избран новый Верховный Совет Молдавской ССР. Приднестровские депутаты оказались в меньшинстве и вследствие этого не могли продвигать свои идеи. Кроме этого, они подвергались физическому и психологическому насилию со стороны пронациональных членов парламента, из-за чего в скором времени покинули Совет. Тем не менее приднестровские депутаты смогли удержать власть на местном уровне.

Начиная с мая 1990 года Народный фронт Молдовы пытался усилить давление на жителей Приднестровья. Кроме разгонов митингов в Кишинёве, члены организации устраивали народные сходы в крупных городах региона — Бендерах, Тирасполе и Дубоссарах. Местные жители же организовывали отряды самообороны, которые давали отпор молдавским националистам. Старания первых ни к чему не привели.

Летом 1990 года Народный фронт заявил о необходимости переименовать Молдавию в Румынскую Республику Молдова. Население Приднестровья и Гагаузии не поддержало эту инициативу, а местные органы управления вскоре провели всеобщее голосование по языковому вопросу. В итоге на территории Приднестровья установились три официальных языка — молдавский, украинский и русский, а в Гагаузии — молдавский, гагаузский и русский. Это стало спусковым крючком для провозглашения независимости регионов. 19 августа об этом заявила Гагаузия, а 2 сентября Приднестровье переформатировалось в Приднестровскую Молдавскую ССР, избрав президентом Игоря Смирнова. Тем не менее официальные документы о суверенитете республик не имели юридической силы.

История конфликта в Приднестровье Игорь Зенин/РИА Новости

Конфликт в Гагаузии

После объявления независимости Гагаузии в регионе было необходимо провести выборы в местный Совет. Временное правительство объявило о том, что голосование пройдёт в октябре. Этому попытался помешать премьер-министр Молдавии Мирча Друк. По его приказу в непризнанную республику было направлено свыше 50 тысяч националистов.

Узнав об этом, глава региона объявил о всеобщей мобилизации населения. Также на помощь местному населению отправились рабочие дружины из Приднестровья. В ночь с 29 на 30 октября на территорию Гагаузии прибыли и советские войска. Именно их появление помешало возможному кровопролитию — стороны договорились об отводе людей. Тем не менее этот инцидент стал одним из поводов для будущей гражданской войны.

Столкновения в Дубоссарах и Бендерах

С целью подавления возможных беспорядков правительство Молдавии в октябре направило в приднестровские города несколько отрядов милиции. Их появление лишь спровоцировало местное население — в регионе стали массово создаваться народные дружины. С тех пор именно они отвечали за безопасность Приднестровья.

2 ноября 1990 года в городе Дубоссары произошло первое столкновение мирного населения и милиции — это случилось на мосту, соединяющем побережья Днестра. Местные жители, узнав о возможном захвате города милицией, заблокировали переправу. В ответ на это кишинёвский ОМОН начал штурм. В ход были пущены огнестрельное оружие, слезоточивый газ и дубинки. В результате столкновения погибли три жителя Дубоссар, 16 получили ранения. Спустя некоторое время силовики отступили, а все пути в город были заблокированы по приказу Объединённого совета трудовых коллективов.

Такие же меры были приняты и в городе Бендеры — причиной послужили показания нескольких народных дружинников, которые заявили, что кишинёвские милиционеры похищали и избивали их. Интервью с пострадавшими было показано по местному телевидению. В связи с этим в городе усилились отряды самообороны, а въезд в город был перекрыт.

Молдавия и Приднестровье Игорь Зенин/РИА Новости

Распад Советского Союза

Конфликт между официальными представителями Молдавии и Приднестровья обострился в 1991 году, в связи с путчем ГКЧП 19–21 августа 1991 года. В Кишинёве местный путч провалился, в связи с этим местные жители устроили митинг с целью добиться выхода Молдавии из состава СССР. Правительство Приднестровья же поддержало ГКЧП и заявило о том, что признаёт исключительно руководство СССР. 25 августа была утверждена Декларация о независимости ПМССР. Суть её сводилась к тому, что Приднестровье продолжало подчиняться Конституции и законам Советского Союза. Спустя несколько дней Молдавия объявила о своей независимости, а главы Приднестровья и Гагаузии были арестованы.

В сентябре в Тирасполе были утверждены конституция, флаг и герб республики. Параллельно с этим было принято решение о создании местного министерства обороны — Республиканской гвардии. Все эти действия означали провозглашение новой территориальной единицы — Приднестровской Молдавской Республики.

В декабре 1991 года на территории Приднестровья произошли новые столкновения — молдавская полиция вновь попыталась осадить Дубоссары. Город охватили многочисленные перестрелки, в результате которых потери несли обе стороны конфликта. Несмотря на это, местные жители снова смогли отстоять город.

Конфликт в Приднестровье Игорь Зенин/РИА Новости

Война в Приднестровье

Официально датой начала войны принято считать 2 марта 1992 года — тогда молдавские полицейские окружили здание Дубоссарского отдела милиции и взяли в заложники всех, кто там находился. Позже они были расстреляны неизвестным, а молдавские полицейские были посажены в тюрьму.

Начиная с 10 марта военные действия развернулись на территории всего Приднестровья. Представители молдавского ОМОНа массово заступали в Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Рыбницу, где вели ожесточённые бои с местным населением.

Спустя несколько дней последовала реакция от стран СНГ — 20 марта они заявили о необходимости сохранить территориальную целостность. 23 марта главами МИД России, Украины, Молдавии и Румынии была подписана декларация об урегулировании конфликта в Приднестровье. Боевые действия на некоторое время были приостановлены, однако спустя месяц возобновились с новой силой.

Наиболее кровопролитные схватки проходили в июне 1992 года на территории города Бендеры. Причина заключалась в том, что он, в отличие от других приднестровских поселений, находился на правом берегу Днестра и был легкодоступен для молдавской армии. В ходе боёв погибло как минимум 489 жителей, ранено было 1242.

Стоит также отметить, что на стороне Приднестровья боролись и добровольцы из России и Украины. Поняв, что нейтралитет сохранить не удастся, официальные представители президента РФ Бориса Ельцина 7 июля прибыли в Приднестровье, где заключили договорённость с правительством Молдавии о прекращении боевых действий. 21 июля главы государств подписали в Москве договор о принципах урегулирования конфликта. Начиная с 1 августа конфликт перешёл в мирную фазу, а позже на территорию Приднестровья для контроля за ситуацией были переброшены российские войска.

По итогам войны погибло более тысячи человек, из которых около половины были мирными жителями.

Памятник «Павшим за независимость и целостность Родины». Кишинёв, Республика Молдова Wikimedia

Приднестровская Республика после войны

После войны представители официальной Молдавии и непризнанного Приднестровья начали активно вести переговоры об урегулировании отношений и статусе автономии. Несмотря на это, по состоянию на 2022 год Приднестровская Молдавская Республика так и не добилась международного признания. Официальный Кишинёв же считает её частью государства Молдавия. Так или иначе, конфликт до последнего момента находился в замороженной стадии.

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