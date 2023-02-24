Пьяная мать метнула ножницы в дочь и проломила ей череп Нетрезвая жительница Белоруссии метнула ножницы в дочь и сломала ей череп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяная жительница белорусского Солигорска бросила ножницы в свою 12-летнюю дочь и сломала девочке череп, передает пресс-служба Следственного комитета республики. Женщина сделала это, потому что ребенок мешал ей распивать спиртное с сожителем. В настоящий момент она задержана, возбуждено уголовное дело.

12-летняя девочка поступила в больницу с ножницами в голове. Врачам она рассказала, что наткнулась на предмет случайно. Однако младшая сестра пострадавшей сообщила прибывшим домой к семье полицейским, что в произошедшем виновата их мать. По данным СК, женщина со своим сожителем распивала алкоголь, ей мешали шумевшие несовершеннолетние, из-за чего она и кинула ножницы в старшую дочь. В итоге у девочки диагностировали перелом черепа.

Женщину задержали, против нее возбуждено уголовное дело, детей на время забрали из семьи. Сама мать заявила, что заставила пострадавшую дочь соврать о случившемся, так как не хотела нести за это ответственность.

Ранее в Минусинске Красноярского края 25-летний пьяный мужчина пытался выбросить с пятого этажа годовалую дочь. Девочку спасла соседка, которая прибежала на шум.

Инцидент произошел 18 февраля в одном из домов по улице Народной. По версии следствия, между проживавшими вместе 23-летней девушкой и ее 25-летним возлюбленным завязалась ссора. Требуя от женщины примирения, мужчина начал угрожать ей убийством дочери.