Несколько улиц Алма-Аты перекрыли из-за антитеррористической операции

Казахстанская полиция перекрыла некоторые улицы Алма-Аты из-за проведения антитеррористической операции. Так, будет временно перекрыто движение на участках проспекта Абылай хана и улицы Толе би, сообщает Tengrinews. Горожан призвали с пониманием отнестись к этим мерам.

Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД, — отметили в пресс-службе городского департамента полиции.

Ранее сообщалось, что по итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов. Сумма ущерба от беспорядков в городе достигла $260 млн.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.