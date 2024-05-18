Нескольких иностранцев задержали после беспорядков в Бишкеке ГУВД Бишкека: в ходе ночных беспорядков задержаны четверо иностранцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех иностранных граждан в ходе ночных беспорядков в Бишкеке в Киргизии, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел по городу. В настоящее время проводятся следственные действия, передает «Интерфакс».

В рамках возбужденного уголовного дела в ИВС ГУВД Бишкека водворены четверо иностранных граждан. Проводятся дальнейшие следственные действия, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ГУВД Бишкека провело экстренное рабочее совещание касательно беспорядков. Руководителям служб поручили провести работу с иностранными студентами и гражданами, проживающими в Бишкеке, а также отслеживать ситуацию в столице республики.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что в ходе ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Из них 15 человек были госпитализированы. В отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя был доставлен гражданин Пакистана, у него диагностировали перелом челюсти.

Позднее посольства Индии и Пакистана в Киргизии обратились к соотечественникам на фоне беспорядков в столице Киргизии, призвав их соблюдать меры безопасности. Пакистанские дипломаты также сообщили о нападениях на несколько общежитий в республике.