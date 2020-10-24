Несанкционированный женский марш прошёл в центре Минска

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Около 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном «Женском марше», который прошёл в столице Белоруссии 24 октября.

Участницы шествия, в основном молодые девушки, около 14.00 собрались в сквере Симона Боливара и колонной выдвинулись к проспекту Независимости. В руках многие из них держали плакаты с протестными лозунгами. На протяжении всего пути их сопровождали микроавтобусы с силовиками, передаёт РИА Новости.

Достигнув проспекта Независимости, женщины повернули в сторону Академии наук. Участницы шествия сделали акцент на разнообразии профессий, которые они представляют — среди них были врачи, учителя, воспитатели, работники фабрик, фармацевты.

Дойдя до Академии наук, колонна развернулась и направилась обратно по проспекту. Достигнув здания ГУМ, участницы шествия попрощались друг с другом, прокричав «До завтра!», после чего разбились на мелкие группы и начали расходиться. За всё время шествия со стороны силовиков не было предпринято ни одной попытки пресечь несанкционированную акцию.

Между тем около площади Победы, мимо которой ранее прошли участницы «Женского марша», в обилии присутствует транспорт силовиков — автозаки, машины ДПС, микроавтобусы и автобусы, в которых и рядом с которыми находятся более сотни бойцов белорусского ОМОН. Они требуют от прохожих не задерживаться. В этом районе они проводят выборочную проверку документов у граждан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять жёсткие меры по пресечению протестных акций на улицах городов страны. Но это не изменит ситуацию и не остановит людей, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В это воскресенье, 25 октября, истечёт срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам. Эксперт считает, что власти и народ не сумеют прийти к диалогу. Он подчёркивает ключевую проблему: протестующие требуют ухода Лукашенко, он же хочет остаться.

По словам специалиста, дело может дойти до кровопролития и это может оказаться для Лукашенко даже выгодно — он сможет «закрутить гайки» и не идти на компромиссы. Безпалько считает, что Лукашенко сможет использовать действия протестующих, чтобы сказать, что они нарушают законодательство и у него не остаётся других решений, кроме жёстких мер.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства, писал NEWS.ru.