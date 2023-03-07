«Нервы крепкие»: Лукашенко заявил, что Минск не вступит в боевые действия Лукашенко заявил, что Белоруссия не вступит в конфликт на Украине

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен вступать в конфликт на Украине. По его словам, у Белоруссии «нервы крепкие» и ее не получится втянуть в противостояние Москвы и Киева «по команде американцев», передает Sputnik Беларусь.

Если они рассчитывают... Я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев. <...> Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь, — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер сказал, что был задержан «террорист украинских спецслужб и его пособники». Эти люди, заявил политик, причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Один из задержанных, по информации Лукашенко, завербованный украинской стороной россиянин. Этот человек проживал в Крыму и имеет паспорт гражданина Украины.

В ходе своей речи Лукашенко назвал украинского президента Владимира Зеленского гнидой, которая «бегает вокруг Белоруссии с целью заключить с ней пакт о ненападении». По его словам, Украине не нужен мир, а сам Зеленский не болеет за свой народ.

Ранее Лукашенко назвал мирное урегулирование украинского конфликта единственным путем его завершения. До этого он высказал мнение, что Украина должна заключить с Россией мирный договор без предварительных условий.