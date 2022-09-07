Пашинян заявил о прогрессе в работе комиссии по транспорту на Южном Кавказе Премьер-министр Армении сообщил о прогрессе в работе группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке оценил деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе, которая, по его мнению, показала «неплохой прогресс». Премьер подчеркнул, что надеется решить этот вопрос при поддержке РФ, несмотря на оставшиеся проблемы юридического характера. Он также добавил, что проект по региональным транспортным коридорам «Север-Юг» важен не только для стран Южного Кавказа, но и для России и восточных стран, передает ТАСС.

Идея этого проекта в том, что Армения получит транспортные пути по территории Азербайджана, Азербайджан получит транспортные пути по территории Армении. Но в глобальном смысле - это возможность открытия новых международных торговых путей. Мы надеемся в скорейшем будущем с поддержкой России решить этот вопрос​, — заявил Пашинян.

Он отметил, что открывающиеся дороги должны функционировать под полным суверенитетом тех государств, по которым они проходят.

По словам премьера, смена логистических схем открывает для Армении новые возможности, поскольку происходит переток товаров с запада на восток и обратно, и страна может стать «серьезным транспортным перекрестком».

Ранее стала известна дата встречи представителей России, Азербайджана и Ирана по региональным транспортным коридорам. Она состоится в Баку 8–9 сентября. В частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с коридором Север — Юг, включая железнодорожную линию Решт — Астара. Запланировано участие вице-премьеров трех стран, а также министра транспорта Ирана.