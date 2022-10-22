Неоднозначные коридоры: зачем Иран и Индия резко сблизились с Арменией? Ереван собирает вокруг себя врагов своих врагов

Фото: mfa.am

В последнее время Армения стала центром регулярных визитов чиновников высокого уровня со всего мира. 21 октября в закавказскую республику прибыл глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. По итогам уже первого дня визита иранского министра можно было предположить, что Тегеран намерен дать старт новой вехе двустороннего сотрудничества с Ереваном, чтобы скорее открыть международный транспортный коридор (МТК) «Персидский залив — Черное море». Этот маршрут должен связать Иран с Европой через территорию Армении. Причем на фоне сближения отношений Еревана и Нью-Дели, которое наблюдается в последнее время, в этот проект также может быть привлечена Индия. Почему Тегеран решил строить новые пути через изолированную Армению, не имеющую выходов к морю, и как индийские власти будут ему в этом помогать?

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru

Иранский «шелковый путь»

Инициатива создания МТК «Персидский залив — Черное море» впервые прозвучала от властей Ирана еще в 2016 году. Однако начавшаяся вскоре пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Но теперь на фоне мирового кризиса Тегеран решил вплотную заняться реализацией логистического проекта. Он отвечает интересам Ирана, который не упускает возможность вклиниться со своими проектами в новую транспортную реальность, снизив зависимость от недружественных США, Израиля, а также — Турции, которая после второй войны в Карабахе активизировалась на Южном Кавказе, причем братские отношения с Азербайджаном только укрепляют ее позиции. Но, несмотря на не очень дружественную среду, а также — на возможные очередные санкции Запада против ИРИ из-за предполагаемой военной поддержки российской армии, Тегеран все равно продолжает искать новые пути поставок своих товаров в ЕС. И тому есть вполне явные причины. Транзитный коридор «Персидский Залив — Черное море» почти в два раза короче, чем путь через Суэцкий канал, а доставка грузов обойдется существенно дешевле. Новый путь берет начало в южноиранском порту Бендер-Аббас, и, проходя через всю территорию Ирана, достигает Южного Кавказа и грузинских портов Поти и Батуми в Черном море. Оттуда грузы судами пойдут в болгарские порты Бургас и Варна и далее — на Грецию и в остальные страны Европы.

При таком варианте получается, что ключевой страной для прокладки МТК стала Армения. На протяжении многих лет она живет в изоляции от Азербайджана и Турции из-за карабахского конфликта. Отчасти по этой причине в ней нет удобной для международных перевозок инфраструктуры. Из-за этого Ереван не смог принять участие в китайской инициативе «Один пояс-один путь», а все инвестиции сосредоточились в Баку. Кстати, именно поэтому многие страны мира заинтересованы в строительстве Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан с его эксклавом Нахчыван, этот коридор должен стать частью МТК. Надо отметить, что после войны в Карабахе Армения получила шанс восстановить железнодорожные пути, связывающие ее с Азербайджаном и далее с Ираном. Так, при посредничестве Брюсселя в декабре прошлого года Баку и Ереван договорились о перезапуске железных дорог. Однако сохраняющиеся с Баку противоречия пока что не позволяют Еревану полностью разрешить все эти вопросы.

Реализация проекта возможна только после того, как Ереван полностью модернизирует свои дороги под перевозку больших объемов контейнерных грузов. И хотя это отнимает много времени и средств, иранские власти настаивают на сотрудничестве именно с Ереваном и даже заявляют о готовности помочь в подготовке инфраструктуры.

Фото: mfa.am Главы МИД Ирана и Армении Амир Абдоллахиан и Арарат Мирзоян на переговорах в Ереване.

Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги, — заявил министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми.

Возникает вопрос, зачем Тегерану маршрут «Персидский залив — Черное море», если на его территории уже почти готов МТК «Север-Юг», связывающий Персидский залив с Россией через Каспий. На настоящий момент этот маршрут почти готов, осталось достроить небольшой участок Решт — Астара в северной части Ирана. Азербайджанские власти на это даже выделили иранцам кредит порядка $500 млн, и не раз заявляли, что при необходимости готовы помочь еще, лишь бы достроить, наконец, коридор и поскорее сдать его в эксплуатацию, особенно на фоне нарастающего украинского кризиса.

Но Тегеран к этому сотрудничеству особо не тяготеет, хотя и постоянно говорит о важности «Севера-Юга». Транзит через Азербайджан, по всей видимости, не очень устраивает Тегеран из-за тесного сближения Баку с Израилем и Турцией.

С этой позицией в беседе с NEWS.ru согласилась и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи. По ее мнению, в сложных отношениях между Азербайджаном и Ираном играют роль несколько факторов.

Когда Баку начал развивать свою нефтяную индустрию, Тегеран был открыт к сотрудничеству. Но очень быстро был вытеснен из него, потому что Азербайджан приобрел других союзников в лице США и Израиля. Это был первый серьезный разлад в отношениях двух стран. Еще больше отношения зашли в тупик после того, как развалился Советский Союз. У Ирана была одна граница на севере, только с СССР. После этого Иран достаточно осторожно ввел свою политику, но все равно фактор разделенных народов сделал свое дело. Сейчас политические отношения Азербайджана и Ирана то стремительно развиваются, то резко падают, — считает Раванди-Фадаи.

Действительно, еще в прошлом году между Баку и Тегераном произошел серьезный политический скандал. Иранские власти заподозрили Азербайджан в тесном военном сотрудничестве с Израилем. Руководитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Пурэсмаил заявлял, что «такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию». После этого ВС Ирана провели крупные военные учения вблизи границы с Азербайджаном, что вызвало естественное возмущение Баку. Стороны, конечно, разрешили вопрос, но неприятный осадок он все же оставил.

Плюс ко всему, иранские власти очень сильно опасаются сепаратизма, отметила Раванди-Фадаи. В этом смысле особую роль играют и нынешние протесты в городах Ирана.

Масштабные протесты сегодня разворачиваются по всему Ирану. Беспорядки приобрели в том числе и националистический окрас. Иранские азербайджанцы живут в экономически развитых районах, многие из них находятся у власти. Но претензии у них есть. Например, в Иране нет азербайджанских школ, поскольку Тегеран боится, что это приведет к масштабным сепаратистским настроениям внутри страны, — отметила иранист.

Эксперт считает, что Иран будет рассматривать транспортные маршруты и через Армению, и через Азербайджан, чтобы сбалансировать свою политику в отношении всех стран региона. По ее мнению, Тегеран не рискнет портить отношения с Баку, так как Азербайджан — важное направление экономического сотрудничества.

Как Кашмир влияет на Южный Кавказ

Если говорить об МТК «Персидский залив — Черное море», то Армения и Тегеран не собираются реализовывать проект в одиночку.

«В этом вопросе также важно формирование трехсторонней платформы Иран-Армения-Индия», — заявил Абдоллахиан 21 октября на брифинге после переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

С учетом важной роли Индии в этом вопросе мы были едины во мнении, что нужно сформировать трехстороннюю платформу, чтобы реализовать наши планы по этому пути. Чтобы мы более эффективно работали над созданием этого коридора, — сказал глава МИД ИРИ.

Сближение Армении и Индии — совсем новая, не существовавшая раньше ось сотрудничества. На этой неделе министр обороны Армении Сурен Папикян вернулся из Нью-Дели, где провел ряд встреч по вопросам поставок индийского вооружения в закавказскую республику. Как сообщают СМИ, стороны подписали ряд новых оборонных соглашений. Отмечается, что несколько недель назад две страны подписали межправительственное соглашение о закупке Арменией у Индии реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», 80-мм минометов и другого вооружения. Кроме того, Армения рассматривает возможность закупки индийских зенитно-ракетных комплексов «Акаш» и камикадзе-БПЛА, разработанных индийскими компаниями Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Solar Industries.

Теперь Нью-Дели собирается стать важным стратегическим партнером Армении в вопросах строительства МТК «Персидский залив-Черное море». Некоторые эксперты полагают, что страны объединяются для того, что сбалансировать дружественные и близкие отношения между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

В прошлом месяце редактор индийского издания The Economic Times Пранаб Дхал Саманра опубликовал статью под названием «Индия не может игнорировать опасные приключения „трех братьев“ в Армении и других местах». Аналитик предупредил, что если эти страны «зацементируются» на Южном Кавказе, то они смогут сотрудничать и в других регионах, в частности Кашмире, в спорной области, очаге напряжения между Индией и Пакистаном.

Турция и Азербайджан всегда поддерживали позицию Пакистана по Кашмиру. В свою очередь, Пакистан поддерживал Азербайджан в военных столкновениях с Арменией в Карабахе. Вероятно, в интересах Индии, чтобы Армения заняла четкую позицию и не была растоптана, пока Россия отвлечена Украиной, — подчеркивает Саманра.

Выстраивая военное сотрудничество стороны намерены создать общий центр безопасности для обмена разведывательной информацией и «борьбой с террористической опасностью». Индийские власти исходят из того, что они будут оказывать Еревану военную помощь, если вдруг Россия станет нарушать свои обязательства. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян, в открытую намекнув на Москву, заявил, что «некоторые союзники не поставляют вооружение, хотя на это были выделены миллионы долларов». Впрочем, Нью-Дели подчеркивает, что старается лишь помочь Москве, а не создать для нее какую-либо угрозу.

Сейчас наряду с российской военной базой в Гюмри на территории Армении расположилась гражданская миссия ЕС. Кроме того, теперь туда готовятся прибыть наблюдатели ОБСЕ, что вызвало большой скандал в Азербайджане и, вероятно, молчаливое раздражение Москвы. Однако, получается, что Армения становится центром противостояния не только России и Запада. Теперь за влияние в этом регионе назло Пакистану поборется Индия. А Тегеран воспользуется этой закавказской республикой, чтобы исправить свое экономическое состояние. Только сможет ли из этого всего извлечь пользу сама Армения? Пожалуй, на сегодняшний день этот вопрос остается открытым.