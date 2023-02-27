Россиянам упростят получение ВНЖ в одной из стран СНГ Казахстан с 28 февраля упростит получение ВНЖ иностранным специалистам

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Власти Казахстана с 28 февраля упростят правила получения вида на жительство (ВНЖ) для востребованных специалистов из-за рубежа, об этом сообщается на сайте правительства республики. Для получения ВНЖ иностранцам не придется подтверждать свой доход и приобретать недвижимость. Срок действия статуса будет составлять до 10 лет.

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях реализации послания главы государства от 1 сентября 2022 года утвержден перечень профессий, по которым иностранные граждане, обладающие ценными для Казахстана профессиями в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, могут получить вид на жительство в республике. <...> Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца, — говорится в сообщении.

В число востребованных профессий вошли нейрохирурги, гематологи, эндокринологи, онкологи, неонатологи, инженеры, архитекторы и бактериологи.

Ранее замглавы Управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Юрий Титов заявил, что более 50 тысяч россиян в 2022 году уведомили ведомство о наличии другого гражданства или вида на жительство. За год до этого показатель превышал 53 тысячи.