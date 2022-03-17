На Западе похвалили Армению за «принципиальную позицию» по Украине

Западные СМИ отмечают позицию Еревана в отношении спецоперации России на Украине и в целом противостояния стран НАТО с Москвой. Так, европейское издание Commonspace опубликовало колонку автора Бояна Стойковски, пишущего для американского журнала Foreign Policy и израильской газеты Haaretz, который утверждает, что армянские власти избрали «похвальную и принципиальную позицию». Таким образом, пытаясь ориентироваться на Запад, Армения «стремится избежать тёмной стороны истории», считает автор.

С начала кризиса на Украине и вокруг неё позиция Армении — несмотря на то что судьба армян в Карабахе зависит от России — была осторожной и более тонкой, чем многие ожидали. Армения считается находящейся в сфере влияния России, однако официального заявления в поддержку российской позиции она не делала. Вместо этого Ереван призвал стороны прекратить боевые действия и как можно быстрее прекратить конфликт, опираясь на нормы и принципы международного права, — сказано в статье.

Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Commonspace также напоминает, что Ереван не стал признавать ДНР и ЛНР, а также воздержался при голосовании на Генассамблее ООН, когда принимали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине. Ереван не стал занимать сторону России и при голосовании 4 марта в Женеве по резолюции Совета ООН по правам человека. В данной резолюции содержится призыв создать комиссию по расследованию последствий спецоперации РФ на Украине.

Автор статьи напоминает, что посол Украины в Ереване приветствовал такую позицию, сказав: «Мы благодарны [Армении]».

Напомним также, что 8–9 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Францию ​​и встретился с президентом Эммануэлем Макроном, они обсудили украинский конфликт и проблемы Южного Кавказа. В беседе с премьер-министром Пашиняном Макрон отметил, что боевые действия на Украине дестабилизируют «ближайшее окружение» России, и выразил желание Франции содействовать «прочной стабильности на Кавказе». В ответ на это Пашинян похвалил французское общество за его позицию во время карабахского конфликта в 2020 году и вспомнил, что сенат и Национальное собрание Франции поддержали «права армянства» в Карабахе.